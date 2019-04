Traffico Roma del 16-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ORE 19:50 SS



NUMEROSI GLI INCIDENTI CHE CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’. SULLA VIA PONTINA

RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA PER VIA DI ACQUA ACETOSA DIREZIONE

CENTRO.

ALTRI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE DELL’UNIVERSITA’

ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL POLICLINICO. PRUDENZA PER UN ALTRO INCIDENTE IN

VIA CASAL DEI PAZZI IN PROSSIMITA’ DELLA VIA TIBURTINA.

ANCHE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO E

INCIDENTE DALLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA TERAMO NELLE

DUE CARREGGIATE.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E

CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA

TANGENZIALE EST DA LARGO RODOLFO LANCIANI ALL’USCITA CON LA A24 DIREZIONE

SAN GIOVANNI.

DALLE 21.00 ALLE 22.30 VIA CRUCIS ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA DI SAN LUCA

EVANGELISTA. IL CORTEO PARTIRA’ DA LARGO SAN LUCA E SEGUIRA’ PER VIA E

PIAZZA MALATESTA. TEMPORANEE DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE 412 541 E

545.

