Traffico Roma del 18-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 18 APRILE 2019 ORE 18:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
SI STA’ IN FILA SULLA VIA AURELIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI
MALAGROTTA. IN USCITA DA ROMA .
POCO PIÙ A SUD, IN VIA DELLA PISANA, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. CI
SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA TRIONFALE DISAGI VERSO PINETA SACCHETTI. LA CAUSA, CHIUSO UN TRATTO
DI STRADA DOPO IL SAN FILIPPO NERI
SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA CHE SI TROVA
IN PROSSIMITA’ DEL CIMITERO FLAMINIO CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DAL
VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 IN USCITA DA ROMA.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELLE
VALLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO IN ZONA CINECITTA’ SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI IL TRAFFICO
RALLENTA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA QUINTO PUBLICIO.
ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA
VIA CASSIA E CASTEL GIUBILEO PIU’ AVANTI TRA IL BIVIO PER FIRENZE E
L’USCITA PER ROMA EST.
ALTRE CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO PER FIUMICINO
E LA VIA APPIA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma