Traffico Roma del 20-09-2019 ore 20:00
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DISAGI IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE
CODE VERSO LO STADIO; CODE DALL’ALTEZZA DEL VERANO E DELLA TIBURTINA FINO
ALLA VIA SALARIA. MENTRE, NELLA CORSIA CHE DALLO STADIO PORTA VERSO LA
NOMENTANA E SAN GIOVANNI, IL TRAFFICO INTENSO COINVOLGE PIù TRATTI.
TRAFFICO CHE COMUNQUE DOVREBBE MIGLIORARE NELLA ZONA DEL VERANO, poiché è
RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA A24 E L’USCITA LA RUSTICA.
ORA RIMANE IL TRAFFICO INTENSO, TRAFFICO A PARTIRE DALLA BUFALOTTA.
INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA PONTINA. L’INCIDENTE ERA ALL’ALTEZZA DI
CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.
MENTRE SONO ANCORA DIFFICILI GLI SPOSTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO
TRA L’ARDEATINO E L’EUR VERSO FUORI. A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI
VIA DI GROTTA PERFETTA, è CHIUSA AL TRAFFICO LA CORSIA CENTRALE DELLA
COLOMBO.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma