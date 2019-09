Traffico Roma del 20-09-2019 ore 20:00

DISAGI IN DIVERSI TRATTI DELLA TANGENZIALE. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE

CODE VERSO LO STADIO; CODE DALL’ALTEZZA DEL VERANO E DELLA TIBURTINA FINO

ALLA VIA SALARIA. MENTRE, NELLA CORSIA CHE DALLO STADIO PORTA VERSO LA

NOMENTANA E SAN GIOVANNI, IL TRAFFICO INTENSO COINVOLGE PIù TRATTI.

TRAFFICO CHE COMUNQUE DOVREBBE MIGLIORARE NELLA ZONA DEL VERANO, poiché è

RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA A24 E L’USCITA LA RUSTICA.

ORA RIMANE IL TRAFFICO INTENSO, TRAFFICO A PARTIRE DALLA BUFALOTTA.

INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA PONTINA. L’INCIDENTE ERA ALL’ALTEZZA DI

CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.

MENTRE SONO ANCORA DIFFICILI GLI SPOSTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO

TRA L’ARDEATINO E L’EUR VERSO FUORI. A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI

VIA DI GROTTA PERFETTA, è CHIUSA AL TRAFFICO LA CORSIA CENTRALE DELLA

COLOMBO.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma