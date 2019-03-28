Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO
CODE IN PARTICOLARE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA
FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO, SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI.
DIFFICOLTÀ LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DOVE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI GIÀ ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE AL MOMENTO
INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO
ALL’USCITA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E
TIBURTINA, QUINDI TRA LE USCITE BOCCEA E AURELIA E SUCCESSIVAMENTE A
PARTIRRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
EST.
INFINE, ABBIAMO CODE SULLA PONTINA E SULLA VIA APPIA RISPETTIVAMENTE DA VIA
DI DECIMA ALLA ZONA DELL’EUR E DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO ALLE
CAPANNELLE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma