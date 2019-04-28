Traffico Roma del 28-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 28 APRILE 2019 ORE 17:20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SU STRADE ED AUTOSTRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
CODE A TRATTI SEGNALATE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD PER TRAFFICO INTENSO
TRA TORRENOVA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED ANCHE SULLA DIRAMAZIONE DI
ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E
ARDEATINA.
IN CITTAFINO ALLE 18.00 IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE “VIA LIBERA”. UN
ANELLO STRADALE E’ CHIUSO AL TRAFFICO E DEDICATO A PEDONI E CICLISTI. TRA
LE STRADE INTERESSATE VIA COLA DI RIENZO VIA DEL CORSO VIA TIBURTINA, VIA
DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA VIALE MANZONI, VIA LABICANA E VIA
VENETO, DEVIATE O LIMITATE 27 LINEE DI BUS.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO PER FESTEGGIARE IL
CARNEVALE LATINO AMERICANO, CHIUSA VIA DEI CERCHI TRA PIAZZA DI PORTA
CAPENA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, E PROSEGUENDO CHIUSA TRA VIA
DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’.
PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI. RIAPERTURA PREVISTA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma