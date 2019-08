Traffico Roma del 28-08-2019 ore 20:00

UN INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA INCROCIO CON VIA DI CERVARA PROVOCA

RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI AL MOMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO

ALTERNATO.

SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE IN VIA DELLA PISANA TRA IL RACCORDO ANULARE E

VIA DI BRAVA. RIPERCUSSIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. MAGGIORI I DISAGI IN

ENTRATA A ROMA.

CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

VERSO OSTIA.

CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO

CRISTOFORO COLOMBO E USCITA ARDEATINA.

IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA

APPIA.

INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD

DIREZIONE LATINA.

PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO

AL 2 SETTEMBRE IL TUNNEL È CHIUSO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL

FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.

CHIUSURA NOTTURNA PER IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN FASCIA ORARIA 22/6 TRA

VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI.

MENTRE STASERA DALLE 22 ALLE 5 DI DOMATTINA PER LAVORI È IN PROGRAMMA LA

CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO

D’ITALIA.

