Trovato alla guida con tasso alcolemico alle stelle: denunciato

Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno denunciato in stato di liberta’ un 29enne romano per i reati di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno accertato che l’uomo era alla guida della sua auto con un livello di alcol nel sangue 5 volte piu’ alto al limite consentito dal codice della strada. Portato in caserma per la redazione dei verbali, il 29enne ha perso la testa e iniziato a dare spintoni e a strattonare i militari, che lo hanno prontamente bloccato e riportato alla calma.