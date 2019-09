Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio e il giorno del voto su Rousseau fino alle 18 gli iscritti del MoVimento 5 Stelle potranno esprimersi sulla piattaforma sull’accordo con il Partito Democratico pubblicato anche la bozza di programma la domanda a cui gli iscritti devono dare risposta sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo insieme al Partito Democratico presieduto da Giuseppe Conte l’ultimo passo prima che il premier incaricato Giuseppe Conte Saga Quirinale presumibilmente nella giornata di domani cambiamo argomento andiamo all’estero e di 5 morti il bilancio delle vittime dell’uragano Dory anche da quasi 48 ore sta devastando Chiama Simona cena a spostarsi rapidamente al momento si trova ancora sull’isola di Grand Bahama da cui non si è mosso nelle ultime 10 ore il servizio meteorologico americano ritirato per un indebolimento nella sua intensità declassando lo dà43 ad attendere l’arrivo di Dory A che ora la Florida dove National operator Center registrato venti sostenuti di 80 chilometri all’ora Jupiter Palm Beach anche se la sua traiettoria è ancora incerta nelle ultime ore secondo quanto riportano fonti di eliminare la Guardia di Finanza sottoposto a sequestro la mare Jonio al momento ancora tra l’isola di Lampedusa la governatrice di Hong Kong carilah ma non ha mai pensato di metterti nonostante in un audio privato diffuso nei giorni scorsi avessi espresso il desiderio di lasciare l’incarico era una conversazione privata che stavi scusa al pubblico ha spiegato in una conferenza stampa prima della riunione del aggiunto che ritiene l’episodio inopportune di essere molto contrariata la governatrice anche detto che Pechino crede ancora che Hong Kong possa risolvere disordini da sola il suo obiettivo e riportare ordine e stabilità proprio dalla Cina arriva una mano tesa La governatrice Yang portavoce dell’ufficio sugli affari di Hong Kong e Macao dal governo cinese ha spiegato che Pechino sostiene con forza la governatrice carrilanas e la pulizia Dionnella loro azione finalizzata riportare l’ordine Cambiamo argomento al via i test per i corsi di laurea ad accesso programmato si comincia oggi in tutta Italia come dici né chirurgia odontoiatria e protesi dentaria italiana domani 4 settembre sarà la volta di medicina veterinaria Si continua con architetture il 5 settembre professioni sanitarie l’undici settembre medicina e chirurgia sono 78694 iscritti per medicina odontoiatria l’anno scorso erano 67005 sono previsti 60 quesiti a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti è inaccettabile che venga fatta questa selezione per diventare medico Quando il nostro servizio sanitario nazionale in emergenza protestano gli studenti link coordinamento universitario e all’università La Sapienza di Roma andata in scena una protesta degli studenti organizzata dalla fronte della gioventù Come era l’ultima notizia Buon proseguimento via Polline allergia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa