Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio e scontro aperto tra Leo NG ed il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sui salvataggi di migranti in mare la destinazione finale delle imbarcazioni che dovrebbero trasferire un porto sicuro la nave Alan kurdi della NG con a bordo 65 naufraghi soccorsi ieri sfida apertamente il titolare del Viminale e si dirige a Lampedusa è stato notificato il divieto di ingresso nelle acque italiane ma in un tweet lagu nga ferma Non siamo intimiditi da un Ministro dell’Interno ma siamo diretti verso il più vicino porto sicuro si applica la legge del anche quando qualche rappresentante di governo rifiuta di crederlo queste le sue parole è giallo intanto sulla destinazione del veliero Alex con 41 profughi a bordo Mininumero dell’interno vuole che si diriga Malta Malo NG fa sapere che in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il sud della California dopo quella di giovedì che aveva un’intensità di 4 gradi della scala Richter il Sisma è stato registrato a oltre 17 Km Dari nel deserto del mojave la stessa località Colpita da quello di giovedì i vigili del fuoco parlano di diversi feriti e incendi danneggiate alcune strade è il più forte terremoto registrato negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni secondo l’esperta è probabile un’altra forte scossa di 70 gradi della scala Richter entro una settimana Intanto la procura di Brooklyn ha chiesto ad un giudice di recuperare 12 miliardi e 6 dal ex re del narcotraffico a kingsman The del chapo una somma che equivarrebbe i proventi del traffico di drogaStati Uniti gestiti dal suo cartello la richiesta riportano i media statunitensi si basa sulle numerose testimonianze di fornitori di stupefacenti Durante il processo conclusosi con la condanna del Boss al via i saldi oltre 14 milioni di Italiani che hanno deciso di approfittare degli sconti che partono oggi in tutta Italia per una spesa media di €270 a famiglia circa €104 a persone la Tmax di un sondaggio condotto da swg per Confesercenti la priorità di chi acquista il prezzo il 39% dichiara di voler approfittare dei saldi per risparmiare possibile crescono i progetti del camerino al 69% di chi compra sul web mette di trovare prima in un negozio è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

