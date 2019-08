Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la misura di Torino ha denunciato 82 attivisti e simpatizzanti in ottava per episodi avvenuti alla fine di luglio durante la mobilizzazione il cantiere di Chiomonte sono anche stati spiccati 28/20 di via del comune di Giaglione di Chiomonte gli episodi contestati sono venuti in occasione del campeggio dei giovani in ottave del festival alta felicità argomento garantire la giustizia ed equità climatiche mantenere l’aumento delle temperature globali sotto il 1,5 ° dai livelli preindustriali ascoltare la miglior senza di te Oggi sono le tre richieste potenti della terra che escono dal vertice europeo di fridaysforfuture e il movimento di giovani per il clima ispirato da Greta thunberg che si conclude oggi a Losanna in Svizzerarichieste sono state elaborate dal 60 gruppi di lavoro e tre sessioni plenarie dal 5 al 9 di agosto ed è stato annullato e la Giova beach party di Vasto lo stop definitivo al concerto di Jovanotti che si sarebbe dovuto tenere il 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina è arrivato dopo la riunione congiunta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il prefetto di Chieti Giacomo Barbato permangono le criticità sulla sicurezza sulla paventata chiusura della statale 16 l’ultima notizia in chiusura non saranno acquistabili dai residenti in Campania i biglietti di Juventus Napoli della seconda giornata di campionato lo sapevi del gruppo operativo di sicurezza che si è riunito per definire le modalità di vendita dei tagliandi tra le disposizioni non compare invece il divieto di vendita ai nati in Campania che invece veniva annunciato Nelle disposizioni rese note dalla Juventus prima della riunione è tutto grazie per averci sele news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa