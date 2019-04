Ultime Notizie Roma del 13-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo sabato 13 aprile in studio Giulia Ferrigno Ester in primo piano Italia avere un ruolo in Libia come lo ha sempre avuto che è quello di un paese facilitatore per il processo di stabilizzazione e pacificazione dell’intero territorio prendere Giuseppe Conte a Bari spiegando che c’è il concreto rischio di una crisi Umanitaria che vogliamo scongiurare ma se ci sarà l’Italia saprà affrontarla intanto imperversa violenta la battaglia tra le forze fedeli al Nazionale di alzare e quello di aptar ti hanno sfondato a sud di Ripoli secondo i medici stranieri in Italia sono 100 le vittime dall’inizio del conflitto il 4 aprile Ma questi 28 Sono argomenti un’indagine destinata ad allargarsi quella condotta dalla guardia di finanza su una decina di concorsi per assunzioni all’ospedale di Perugia che sarebbero stati pilotati Ma potrebbe estendersi anche ad altridella sanità e della politica legata al PD gli inquirenti spiegano di essersi Trovati ad affrontare un muro di omertà per far luce su una situazione bloccata da diversi anni ha la ministra Grillo ha convocato l’unità di crisi permanenti canteremo le mele marce ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti ha esortato la magistratura ad andare avanti preservando le garanzie della presunzione di innocenza stiamo dicendo le procure indagate andare fino in fondo è piaciuto Response abilità che vengono accertate l’economia non ci sarà alcun aumento dell’IVA lo assicura Di Maio il vicepremier annunciato che la legge di bilancio per il 2020 avranno dentro novità positive sulla flat Tax Ha ribadito che è nel contratto governo ma non si può fare per i ricchi dal reddito di cittadinanza invece sicuramente avanti da qualche centinaio di milioni di euro perché non arriveremo mai al 100% delle richieste spiega soldi che verranno messi nel progetto per gli aiuti alle famiglie che fanno figli Sul modello francese turismo il segretario del PD Zingaretti gli italiani non vanno presi in giro le tasse aumenteranno perché Salvini è Di Maio ha sbagliato clamorosamente ognigoverno in chiusura la Formula 1 prima fila tutta Mercedes nelle GP della Cina in pole position a partirà botta che ha fatto segnare il tempo di un minuto 31 secondi 547 procedendo di appena 23 millesimi compagno di squadra Luisa in seconda fila tutta Ferrari ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

