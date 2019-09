Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio decine di migliaia di studenti stanno manifestando nelle piazze di 160 città italiane per chiedere i potenti della Terra di intervenire contro i cambiamenti climatici da Milano a Napoli Tanti giovani siamo visti slogan Ci avete rotto i polmoni e non rompete c’è il futuro solo nel capoluogo Lombardo gli organizzatori parlano di 200000 persone su Twitter Sono arrivati anche gli auguri di Greta il cambiamento sta arrivando voltiamo pagina lex sindaco di Farindola Massimiliano giancaterino siamo in provincia di Pescara è stato aggredito nel bar del Tribunale della città durante una pausa della seconda udienza preliminare sul disastro dell’hotel Rigopiano giancaterino che è uno dei 25 imputati è stato colpito alle spalle mentre stava prendendo un caffè da Maria Perilli madre di Stefano Feniello una delle 29 vittime della tragediai carabinieri del NAS hanno effettuato un controllo in tutta Italia sulla commercializzazione di inchiostri e tinture usati per i tatuaggi le analisi hanno rilevato la non conformità di 22 campioni per presenza sopra i limiti di legge di sostanze come potenzialmente tossiche e cancerogene Alla luce di questi risultati il Ministero della Salute ha disposto un provvedimento relativo al divieto di vendita inutilizzo vendita di prodotti in Italia sono oltre due milioni cittadini stranieri regolarmente residenti pari al 8,7% della popolazione diminuiscono gli ingressi per motivi di lavoro mentre aumentano quelli per motivi di asilo lo si legge nel ventottesimo rapporto immigrazione presentato da Caritas e migrantes il presidente della CEI Cardinale Gualtiero Bassetti per quale con il nuovo governo si sente un cambio di Passo si dice favore Milano legge solo io scultore era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

