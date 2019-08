Ultime Notizie Roma del 31-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto del redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio si avvicina gli Stati Uniti l’uragano Dorian rafforzandosi a categoria 4 minaccia la Florida e 10 milioni di persone il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito estremamente pericolose potrebbe essere devastante aqualta Miami inondazioni in città disposta evacuazione obbligatoria in alcune aree lottatore residenti fanno le scorte di cibo e acqua che iniziano a scarseggiare molti benzinai Sono ormai a secco la stima dei danni è tra i 18 e 20 miliardi di dollari Hong Kong centinaia di persone si sono radunate al southern Playground di Wan c’hai per un nuovo ciclo di proteste con tanto di corteo malgrado la polizia diKong abbia negato l’autorizzazione a manifestare per i timori sulla sicurezza al Cycling Human Right front nel gruppo delle mobilitazione di massa gli organizzatori dell’evento hanno parlato raduno religioso che non prevede un via libera le autorità dell’ex Colonia hanno bloccato il servizio di trasporto pubblico in superficie e della metropolitana intorno alla sede di rappresentanza della la nave Alan kurdi della NG tedesca si ha soccorso preso a bordo in mattinata 13 migranti tra cui 8 bambini che si trovavano a bordo di un barchino da carico L’intervento è avvenuto in acque maltesi una donna rumena di 59 anni è stata trovata senza vita in casa in zona Acilia nel quadrante sud della del corpo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto ieri nel suo appartamento Saturo di gas dai carabinieri di Ostia al momento gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio si cercacompagno della donna in casa è stato trovato un biglietto in cui lasciava intendere la volontà di farla finita è stata trovata anche l’auto con il tubo di scarico collegato al abitacolo ma non l’uomo per il momento è tutto Ti auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa