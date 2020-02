Un menu di pesce dedicato alla festa degli innamorati –

San Valentino in un’atmosfera elegante e intima per una serata indimenticabile. Acquasanta dedica alla festa degli innamorati un intero menu.

I clienti saranno accolti con “ostriche al sorbetto di rapa rossa e bollicine” e continueranno la degustazione con la “tartare di tonno” e il “calamaro, carciofi e spuma di patate”, tra i primi troveranno i “noodles a Testaccio” particolare rivisitazione in chiave italiana del famoso piatto orientale e il “risotto al crudo di ombrina e caprino”, come secondo il ”rombo, topinambur, gelato alla senape e frutti rossi” e per finire il ”brownie al cioccolato con noci sabbiate e frutti rossi”.

Acquasanta, aperto a luglio del 2019 nel cuore di Testaccio, e’ ormai diventato un punto di riferimento per gli amanti del mare che non rinunciano al pesce fresco selezionato ogni giorno dai proprietari nel mercato ittico di Anzio. Un locale che con le sue atmosfere calde e i suoi arredi artigianali, le sue grandi vetrate con vista sulla vita di Piazza Testaccio e soprattutto con la grande qualità delle materie prime, è riuscito a conquistare anche i più difficili dei palati. Nato da un’idea di Alessandro Bernabei e Paolo Fiorenza, Acquasanta ha tra i suoi punti di forza la maestria dello Chef Enrico Camponeschi, un vero connubio tra creatività e tradizione, e una vastissima scelta di etichette per gli amanti dei vini naturali e non.