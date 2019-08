Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 20:20 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, ATTULAMENTE IL TRAFFICO E SCORREVOLE

SPOSTANDOCI IN CARREGGAIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 E STATO RIMOSSO L’INCIDENTE CHE IN PRECEDENZA CAUSAVA CODE IN DIREIZONE DEL RACCORDO, AL MOMENTO IL TRAFFICO E REOLGARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

RIAPERTA LA VIA DEL MARE, CHIUSA IN PRECEDENZA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CENTRO GIANO

CODE SULLA COLOMBO PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI

CONTINUANO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SR 630 AUSONIA TRA IL KM 13+000 ED IL KM 23+000, SARA PREDISPOSTA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CANTIERE E UNA LIMITAZIONE DELLA VELOCITA A 30 KM/H.

PER OGGI È TUTTO, DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

