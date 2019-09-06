Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 6 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA CASTELROMANO E MONTEDORO IN DIREZIONE POMEZIA
SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE
SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE VI RICORDIAMO CHE VIA POLENSE E’ CHIUSA PER FRANA TRA CORCOLLE E CASTELVERDE.
TRAFFICO E LINEE BUS DEVIATE.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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