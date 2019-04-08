Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA ANGUILLARESE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO MARINARO E ANGUILLARA NELLE DUE DIREZIONI.
ANDIAMO A VITERBO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA BARACCA, VIA SANTA MARIA IN GRADI, VIALE DIAZ E VIALE CAPOCCI.
SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
A LATINA RALLENTAMENTI SU VIALE XXI APRILE, VIALE DELLO STATUTO, VIALE XXIV MAGGIO.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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