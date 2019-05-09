Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 9 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA;
TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTELFUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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