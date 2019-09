Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 UMBERTO VERINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE BOCCEA E PISANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E IL BIVIO CON LA A 24 E DI NUOVO TRA CASILINA E PONTINA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SUL QUALE SI SEGNALANO CODE TRA VIA DI SALONE E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE ROMA

PASSIAMO ALLA CASSIA DOVE SI STA IN CODA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CAVA DE SELCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CHIUDIAMO CON LA VIA APPIA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E ALLA PROSSIMA EDIZIONE

Servizio fornito da Astral