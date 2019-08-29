Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 29 AGOSTO 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE LA SITUAZIONE E’ TORNATA ALLA NORMALITA ’
MENTRE SU VIA ARDEATINA TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NEI DUE SENSI
MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA LITORANEA DA CAMPO ASCOLANO A COLLE ROMITO IN ENTRAMBI LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO DOVE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE FINO AL 1 SETTEMBRE SULLE LINEE FL4 ROMA-ALBANO E FL6 ROMA-CASSINO
LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA CIAMPINO E ALBANO
E TRA CIAMPINO E COLLEFERRO
IL SERVIZIO E’ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral