Zannola: inquilini regolari ex Armellini non corrono rischi

Roma – “Si profila l’ipotesi dell’affitto con riscatto in merito alle case ex-Armellini di Ostia, per le quali il TAR del Lazio ha chiesto lo sgombero entro febbraio. Durante la Commissione Trasparenza che si e’ tenuta in Campidoglio, il direttore del dipartimento Politiche Abitative Aldo Barletta ha fatto sapere che ci si appresta ad acquistare le palazzine attraverso la formula del ‘rent to buy’, utilizzando i fondi ricavati dalla vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”.

“La trattativa e’ in corso, dunque gli inquilini regolari non correrebbero rischi e, probabilmente, saranno trasferiti solo per il tempo necessario ad eseguire i lavori di ristrutturazione. Discorso diverso per le 380 famiglie occupanti senza titolo, per le quali al momento non e’ prevista alcuna tutela. È senz’altro un bene che, dopo tante sollecitazioni, il Comune si stia occupando della questione ma si deve fare tutto il possibile per tutelare i nuclei in disagio abitativo affinche’, pur nel rispetto delle regole, nessuno resti in mezzo ad una strada”.

“Inoltre, prima di procedere all’acquisizione, l’Amministrazione deve pretendere che sia la proprieta’ a mettere in sicurezza e a ristrutturare gli stabili dopo decenni di colpevole latitanza. L’operazione non deve ricadere sulle spalle degli inquilini”. Lo dichiarano il consigliere capitolino Giovanni Zannola e il segretario PD del X Municipio Flavio De Santis