Cerveteri – Da martedì comprare online e ritirare in farmacia –

Comprare farmaci o prodotti per la salute online e ritirarli dopo poche ore in farmacia? E’ il nuovo servizio lanciato dalla Multiservizi Caerite attraverso le farmacie comunali, nell’ambito delle strategie finalizzate ad assecondare la richiesta di distanziamento sociale. Dopo l’attivazione della piattaforma di e-commerce e dei servizi di Tele consulto, da martedì partirà il nuovo servizio di click & collect: ordini on line sul sito http://www.farmaci.me, paghi online (ma puoi anche saldare in sede ritiro) e trovi tutti i prodotti già confezionati, pronti per essere ritirati in farmacia e senza fare fila.

Il servizio per le prime tre settimane sarà disponibile solo per il ritiro presso la Farmacia 5. Successivamente sarà esteso alle altre farmacie del territorio gestite da Multiservizi Caerite.

Il sito WEB di e-commerce predisposto da Multiservizi Caerite per i servizi on line è costruito con una tecnica cosiddetta responsive in grado quindi di riconoscere automaticamente il dispositivo dell’utente e si adatta a seconda delle dimensioni del dispositivo su cui si guarda (smartphone, tablet, desktop) quindi con contenuti, colonne, menù e griglie flessibili. Questo per favorire la massima accessibilità da parte di tutti gli utenti e comunque con l’intento di continuare a migliorarne la fruibilità.

Con l’implementazione di questi ulteriori servizi la Multiservizi Caerite conferma la volontà, specie in un momento delicato come l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, di aumentare la propria presenza e disponibilità per tutti i cittadini, favorendo in particolare coloro che per problemi di salute hanno difficoltà a recarsi dal medico e in farmacia. Per tutti i cittadini vengono azzerati i costi e i tempi di spostamento nonché i tempi di attesa allo studio medico per il ritiro delle ricette e in farmacia per il ritiro dei prodotti.

Per chi lavora, non è più necessario prendere ore di permesso o giornate di ferie. Per le neo mamme non è più necessario allontanarsi da casa quando il bambino è ammalato, né dover portare i pesi dei prodotti per la prima infanzia acquistati (omogeneizzati, acque minerali, pannolini, etc.). Inoltre il servizio potrà assicurare al medico di famiglia una migliore gestione del tempo di ricevimento dei pazienti nel proprio studio.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Multiservizi Caerite.