Cisl Medici Lazio: “Noi operatori siamo sotto stress”

“Onorevole Assessore alla Sanità del Lazio Dr. Alessio D’Amato, è opportuno dire in premessa che la Cisl Medici Lazio, pur nella persistente assenza di un suo confronto anche con le organizzazioni sindacali rappresentanti della categoria medica, continuerà a dare la massima collaborazione in questa battaglia contro il virus, non rinunciando a fornire informazioni ai nostri colleghi iscritti ed ai cittadini usando anche la via mediatica dei giornali”.

Lo scrivono in una nota Luciano Cifaldi, segretario generale Cisl Medici Lazio e Benedetto Magliozzi, segretario generale Cisl Medici Roma Capitale/Rieti.

“Gli operatori del SSN stanno sopportando carichi di lavoro inevitabilmente più gravosi rispetto a quelli già importanti precedenti alla emergenza Covid 19.

Lo stanno facendo al meglio e la popolazione sta risconoscendo questo sforzo anche se non mancano schifosi episodi di aggressione nei confronti di medici ed infermieri.

Tuttavia anche il personale sanitario ha iniziato a pagare un prezzo pesante in termini di morbilità e purtroppo in diversi casi anche di mortalità correlata al contagio.

Alla data odierna non vi è alcun dato ufficiale relativamente al numero di operatori sanitari infettati e/o in quarantena.

Noi operatori siamo sotto stress in maniera importante per la paura di ammalarci o di trasmettere il contagio in ambito familiare.

E non è facile vedere il proprio collega trasferito in terapia intensiva perché infetto, ma nonostante tutto continuiamo a svolgere in pieno il nostro lavoro con crescente sacrificio.

Come Cisl Medici nel Lazio, abbiamo rappresentato più volte e con correttezza istituzionale la carenza di adeguati dispositivi.

Oggi veniamo a chiederle di vigilare attentamente sul rischio che qualcuno, ancora oggi, possa diffidare il personale dall’utilizzo di mascherine quando non previsto specificamente dal protocollo.

Sarebbe il colmo. E non sarebbe tollerabile. Il personale non va demotivato dal comportamento incosciente di qualcuno che anzichè fare il proprio dovere minaccia i lavoratori di provvedimenti disciplinari.

Faccia di tutto affinché non accada” conclude la nota.