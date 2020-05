Coronavirus – Ditelo ai virologi: un italiano su tre è contagiato sano, non uno su dieci, come dicono le fonti ufficiali – Studio di Meleam su settemila persone –

I virologi parlano di 10 per cento di contagiati dal Covid-19 in Italia, una persona su dieci. Ma il numero vero dei contagiati – secondo uno studio del gruppo di medici Meleam, una s.p.a italo-americana che ha sede a Bitonto, in provincia di Bari – è uno su tre, il 33,6 per cento della popolazione della penisola.

Attenzione: contagiati, non malati. Significa che una persona su tre ha gli anticorpi del virus, pur non avendo manifestato sintomi evidenti. E, sorpresa, tra i contagiati sono i giovani ad avere la più alta percentuale. Nella fascia d’età fino a trent’anni, i contagiati sono circa il doppio che tra i più anziani.

I dati dello studio, ripresi da università italiane e estere e da giornali italiani (pochi) e esteri, li pubblichiamo in coda in questo servizio. Stranamente, chissà perché, pur essendo il risultato di studi di fonte sicura, pur essendo stati comunicati alle autorità politiche e sanitarie italiane, i dati sono tranquillamente ignorati dalle stesse autorità e dai virologi più ascoltati, soprattutto ascoltati in televisione.

Non solo continuano a parlare di un contagiato su dieci, ma non perdono tempo a contestare il risultato dello studio. Se ritengono che lo studio sia sbagliato, lo dicano. Invece, preferiscono ignorare. Gli allievi di Andreotti direbbero malevolmente che, forse, c’è chi ha interesse, pur legittimo per carità, a sostenere che i contagiati siano ancora troppo pochi per far scarcerare la gente dagli arresti domiciliari, dal lockdown, come con il solito provincialismo linguistico viene chiamata la clausura imposta per decreto.

Questa la sintesi dello studio firmato dal dottor Pasquale Mario Bacco, specializzato in medicina legale e del lavoro, capo dell’équipe di tredici medici che ha condotto lo studio su 7.038 soggetti sani in tutta Italia.

SINTESI DELLO STUDIO

1 – Premessa

I) Totale Positivi

Su 7.038 sono risultati positivi 2.365 soggetti, circa il 34% (33,6%) della popolazione.

II) Totale Incidenza IgG (Indice di infezione verificatasi nei mesi precedenti)

Su 2.365 positivi sono risultate presenti le IgG in 1.779 soggetti, circa il 75% (75,2%).

2 – Sintesi dei dati

I – la reale presenza del COVID-19 sul territorio nazionale.

Oltre il 30% della popolazione è entrata in contatto con il COVID19 sviluppando gli anticorpi;

II – l’incidenza del clima nello sviluppo e nella selezione del COVID19.

Il COVID19 come tutti i coronavirus è condizionato in maniera determinante dal clima. Quindi scomparirà in estate per poi riapparire con lo scendere delle temperature;

III – quali sono le zone d’Italia più esposte.

Essendo sensibile al clima, il COVID19 si manifesterà sempre in maniera più incisiva nelle zone più fredde d’Italia. Quindi anche ad uguale “concentrazione”, la patogenicità del virus sarà sempre maggiore al nord, rispetto al sud Italia/Europa;

IV – indicazioni concrete dello spostamento del virus sul territorio nazionale.

Il COVID19 si è spostato verso il sud già da fine 2019 ed ad inizio 2020 era già presente (risultato evidenziato dall’incidenza delle IGG tra i positivi). Concentrazioni inferiori e minore capacità aggressiva per via del clima, hanno reso la maggior parte delle infezioni, soprattutto le prime, quasi asintomatiche;

V – l’incidenza degli asintomatici;

quasi il 90% degli infetti non ha manifestato nessuno dei sintomi riconducibili al COVID19, primo tra tutti l’aumento della temperatura corporea.

VI – il vero tasso di mortalità.

la mortalità diretta da COVID19 non è superiore all’2%. Se non si considera la fascia d’età superiore a 55 anni, l’incidenza scende al di sotto dell’1%;

VII – il ruolo, nella diffusione, delle varie fasce d’età;

i veri untori sono stati i soggetti fino ai 30 anni. Quasi sempre completamente asintomatici, hanno infettato ed amplificato il resto della diffusione.

VIII – conferma del ruolo degli estrogeni sull’espressione dei recettori cellulari, nella minore incidenza nel sesso femminile;

Le donne presentano ovunque, tranne rarissimi casi, un incidenza inferiore della capacità del COVID19 di infettare. E’ quindi evidente che presentano un ostacolo più arduo per il virus proprio nella fase iniziale dell’infezione (dove sono fondamentali i recettori cellulari), più che nella manifestazione clinica;

IX – i soggetti realmente più esposti;

Le fasce di età più giovani, almeno fino ai 30 anni, presentano un’incidenza di positività agli anticorpi più che doppia rispetto alle fasce più anziane, che invece sono quelle che quasi unicamente manifestano i sintomi.

X – correlazione tra abitudine voluttuaria al fumo e infezione;

La percentuale di positivi tra i soggetti fumatori è leggermente più alta (+3%), ma non tale da poter determinare una conclusione valida; con un eccesso di zelo potremmo collegarla alla risposta immunitaria che nei fumatori generalmente è più lenta e meno efficace. Sicuramente sappiamo che il percorso clinico è fortemente influenzato dall’essere o meno fumatori per svariati motivi tra cui il più importante è una condizione infiammatoria basale che accentua i danni da malattia.

XI – correlazione tra vaccinazione influenzale e infezione;

I dati negano una maggiore esposizione al virus dei soggetti vaccinati.

XII – correlazione tra abitudini alimentari (alimentazione vegana, vegetariana ed onnivora) ed incidenza dell’infezione;

nessuna differenza di rilievo si è riscontrata tra i soggetti con diverse abitudini alimentari, tranne una leggera maggiore incidenza negli onnivori. Anche in questo caso si può ipotizzare che potrebbe avere un ruolo, con meccanismi simili al fumo, una risposta immunitaria notoriamente più lenta e meno efficace nei consumatori abituali di proteine animali.

XIII – incidenza sui soggetti affetti da beta talassemia e quindi sull’utilità del farmaco antimalarico idrossiclorochina come profilassi.

I beta talassemici sottoposti a test sono risultati, tranne 5, tutti negativi. Questo conferma che l’alterazione delle catene beta (effetto dell’idrossiclorochina) è una validissima profilassi per il covid19; molto più efficace che come terapia.