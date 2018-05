Domani inaugurazione murales per 80 anni Inmi Spallanzani

Si inaugura domani 3 maggio, alle 11, l’imponente murales creato per onorare la Hall of Fame della Scienza in occasione degli 80 anni dell’Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma.

Sono stati tre artisti, Andrea Marrapodi, in arte Kiv, Gregorio Pampinella e Daniele Tozzi, scelti dopo accurata selezione, a lavorare per piu’ di un mese lungo il muro di cinta dello Spallanzani, lato via Giacomo Folchi, per regalare alla citta’ un nuovo emozionante prodotto artistico.

Saranno Nicola Zingaretti, Alessio D’Amato, Luca Bergamo, Tiziana Coccoluto e Francesco Prosperetti a inaugurare per noi la giornata; Costantino D’Orazio ci parlera’ della storia della street art ormai parte a tutti gli effetti dell’Arte Contemporanea.

L’opera, voluta fortemente da Marta Branca, direttore generale, e da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico, fa parte dell’esigenza di far entrare anche una struttura pubblica eccellente come l’Istituto Spallanzani, ospedale e sede di ricerca scientifica, nell’attualita’ e nella vivacita’ di Roma.

Un’opera d’arte pubblica di 810 metri quadrati in cui i 3 artistihanno messo assieme le loro forze e le diverse tecniche che li contraddistinguono (dall’uso di tinte allo spray, dall’illustrazione alla calligrafia) per creare un grande prodotto collettivo che ne celebra un altro: la ricerca.

Con l’Hall of Fame della Scienza, nell’ottantesimo anniversario della fondazione dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Maddalena Santeroni – organizzatore – e Graffiti Zero – nella persona di Matteo Colavolpe, curatore – chiamati dalla direzione dell’Istituto hanno seguito e coordinato il lavoro di quella che e’ diventata una imponente opera pop. Un lavoro che in questo modo vuole avvicinare alle nuove generazioni questi grandi personaggi del passato, per creare un ponte con esse e lanciare un forte messaggio di speranza con cui affrontare le sfide del futuro.