Farmacia Igea sostiene “In Farmacia per i bambini”

Torna oggi, 20 novembre “In Farmacia per i bambini”, l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Francesca Rava con la collaborazione delle farmacie dislocate su tutto il territorio nazionale, per raccogliere farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti baby care da donare.

L’evento ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica per il quinto anno consecutivo. Farmacia Igea (www.farmaciaigea.com) sostiene anche quest’anno l’iniziativa.

I prodotti raccolti saranno destinati ai bambini in povertà sanitaria in Italia, alle comunità mamma/bambino e all’ospedale pediatrico N.P.H Saint Damien di Haiti. Una raccolta che permette di aiutare tantissimi bambini tra i più fragili, quelli che vivono lontano dai propri genitori o appartenenti a famiglie in difficoltà.

IL GRUPPO FARMACIE IGEA:

Il Gruppo Farmacie Igea (www.farmaciaigea.com), con 3 farmacie, 1 parafarmacia all’interno dell’Ospedale Gemelli, la gestione della farmacia dell’Ospedale Fate Bene Fratelli S. Giovanni Calibita e con il forte di un volume di vendite generato dall’e-commerce radicato nel tempo e in cui la fiducia dietro al click deriva sovente dal rapporto con la Famiglia Igea, è un indiscusso punto di riferimento del settore in Italia .

Ecco alcuni numeri che, ogni mese, fanno grande l’e-commerce di Igea: 1.500.000 pagine viste ogni mese, un assortimento ineguagliabile di 500.000 prodotti sempre disponibili in giacenza, consegne realmente disponibili su tutto il territorio, in poche ore. Un traffico che genera 10.000 ordini online al mese.

Obiettivo del team Igea che cura la parte online poi è assicurare al cliente un’esperienza uniforme e fluida attraverso tutti i canali che interessano lo shopping (dispositivi mobile, PC, punti vendita, direct mail, etc…). I consumatori devono trovare, apprezzare e fidarsi sempre, da qualsiasi punto stiano ordinando, questa è la mission del canale di vendita online Igea.