Firmata la convenzione fra Federlab, Healt Assistance Spa, Mutua Mba

“Un’operazione di carattere collettivo di ampio respiro, come quella pensata insieme a Federlab, permette di sollevare la famiglia da maggiori costi attraverso contributi molto modesti e il coinvolgimento attivo dell’azienda in quest’azione di welfare. Cosi’ l’azienda svolge una funzione molto importante: quella di essere un promotore di sanita’ integrativa”.

Questo il commento alla Dire del presidente di Mutua Mba, Luciano Dragonetti, a proposito della convenzione siglata stamattina a Roma con Federlab Italia, associazione di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati, e Health Assistance, societa’ del gruppo Health Italia Spa, quotata alla borsa di Milano specializzata nello sviluppo e gestione di prodotti e programmi di assistenza socio-sanitaria e sociale.

“È un accordo molto ampio- spiega Dragonetti- che prevede la partecipazione di provider qualificati, come Health Assistance e Mutua Mba, societa’ di mutuo soccorso che si occupa di erogare prestazioni sanitarie. L’accordo va nella direzione di offrire a tutti gli aderenti a Federlab importanti soluzioni per la sanita’ integrativa e per il welfare, fino a sfociare nelle coperture sanitarie assistenziali facenti parte di accordi collettivi nazionali di lavoro”, per “portare una sanita’ d’eccellenza all’interno di un contratto di lavoro che diversamente troverebbe difficolta’ nel singolo aderente”.

La societa’ di mutuo soccorso “che non applica alcun tipo di fine di lucro, di discriminante associativa, di differenze di

quote associative in base alla classe lavorativa o all’eta’- conclude il presidente di Mutua Mba- diventa il partner ideale

per Federlab e Health Assistance”.