Ospedale di Bracciano. Bonfili (UIL FPL Medici): “La situazione è emergenziale”

Sanità Lazio: l’Ospedale di Bracciano. UIL FPL Medici: “La situazione rasenta la soglia di guardia. Senza risorse, attrezzature e personale le cure sono fortemente a rischio” .

“L’Ospedale Padre Pio di Bracciano versa in condizione pietose”, così in una nota Roberto Bonfili – Coordinatore regionale UIL FPL Medici di Roma e Lazio – che denuncia la grandissima difficoltà in cui versa il nosocomio e che, a causa di una carenza di personale ormai divenuta cronica, rischia di paralizzare tutto”.

“La situazione complessiva è emergenziale dove ad esempio la mancanza di medici, in particolar modo al Pronto Soccorso, mette a rischio la stessa incolumità dei pazienti che arrivano in urgenza chirurgica. Il personale è ormai ridotto allo stremo” continua la nota.

“Non basta più ricorrere alle prestazioni in orario aggiuntivo e a turni di straordinario nei reparti di chirurgia ortopedica ed anestesia. Così come è inaccettabile la carenza di elementi si supporto alla gestione dell’emergenza (assenza di disponibilità immediata di sangue, assenza del cardiologo ecc.). Oppure lo scarso training operativo in ambito d’urgenza dei colleghi chirurghi” sottolinea Bonfili.

“È urgente intervenire sulla tragica situazione dell’ospedale visto che quelli citati sono soltanto una piccola parte di elementi di rischio difficilmente gestibili dal personale sanitario che mettono in discussione il giusto trattamento del paziente” conclude Roberto Bonfili, che puntualizza “Arrivati a questo punto riteniamo che sia indilazionabile una valutazione sulla possibilità di escludere l’ospedale di Bracciano dalla rete regionale dell’urgenza chirurgica. Dove di converso, resta auspicabile, una sua riconversione naturale ad attività di tipo elettivo” conclude la nota.