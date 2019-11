Salute. Summit urologico a Modena su chirurgia robotica e nuove tecnologie

“Teaching & training nella preparazione dei nuovi specialisti urologi risultano elementi sostanziali per avere risultati migliori. Gli errori in chirurgia possono avere implicazioni definitive sui pazienti.

In USA tra il 2000 e il 2013 sono stati registrati circa 10.265 eventi avversi nelle procedure robotiche, considerandole come specialità diverse.

Per questo un approccio metodologico improntato su formazione e applicazione pratica risulta necessario nella chirurgia robotica più che in altre specialità chirurgiche”.

Così Stefano Puliatti, urologo intervenuto ieri al summit urologico su “Calcolosi e Chirurgia Robotica” organizzato a Modena da Company Consulting nel quale è stato fatto un focus sulle nuove tecniche e più avanzate tecnologie nel campo uro-oncologico, della ipertrofia prostatica e della calcolosi urinaria.

“La chirurgia robotica – ha spiegato Maurizio Brausi urologo membro del Comitato Scientifico dell’evento – tra i diversi vantaggi, facilita la preservazione della funzione sessuale per il paziente affetto da carcinoma della prostata.

L’età è uno dei fattori prognostici più importanti per il mantenimento della funzione sessuale dopo un intervento di prostatectomia radicale e la terapia farmacologica post operatoria diminuisce il tempo di recupero, ma le nuove modalità tecnologiche come ad esempio la Microscopia Confocale con Laser permettono la diagnosi immediata dei linfonodi durante l’intervento evitando l’esame istologico al paziente. La diagnosi immediata è stata paragonata alla diagnosi istologica finale. La concordanza tra la nuova e la vecchia valutazione anatomopatologiica è del 75%.”

Giampaolo Bianchi, urologo e membro anche lui del Comitato Scientifico del summit ha aggiunto “A Modena ho utilizzato per la prima volta al mondo il microscopio confocale, con due tipi di laser e con l’utilizzo del colore: in 4 minuti si ha un’immagine nitida su un tumore della prostata paragonabile ad un esame istologico definitivo.

Gli esami estemporanei hanno un’attendibilità del 70% e quindi un margine di errore del 30%, oltre ad implicare la presenza di tecnici nel luogo in cui si sta operando. La nuova tecnica con microscopio confocale invece non prevede la presenza di tecnici e permette la trasmissione immediata delle immagini via internet consentendo la lettura di un patologo anche a distanza.

L’obiettivo futuro è quindi quello di applicare totalmente la tecnica confocale per la biopsia della prostata al posto di quella tradizionale con una consegna immediata del referto. Prevedo che questa possibilità sarà disponibile a breve”.