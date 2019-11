Sanità. Magi (OMCEO Roma): fondamentale formare medici su emergenze

Al via oggi, nella sede dell’Ordine dei Medici di Roma, il corso di formazione sull’emergenza-urgenza extraospedaliera.

A organizzare il corso, in programma fino a domani nell’aula Roberto Lala, Giancarlo Roscio, coordinatore del Gruppo Emergenza extra ospedaliera dell’Omceo Roma. Responsabile scientifico dell’evento, Pierluigi Mottironi.

“Il corso di formazione sull’analisi dell’elettrocardiogramma in emergenza che abbiamo organizzato e’ molto importante – ha commentato all’agenzia Dire il presidente dei camici bianchi capitolini, Antonio Magi – Gia’ da molti anni, esattamente dal 2007, il nostro Gruppo di specialisti sull’emergenza-urgenza si occupa di questo tema. Ed e’ molto utile perche’ andiamo a formare in maniera specifica, per determinate emergenze, sia i medici di medicina generale sia i nuovi laureati.

Questo impegno ha portato anche a dei risultati: voglio ricordare che un nostro giovane iscritto, Carlo Santucci, quest’anno su un treno a Belluno ha salvato la vita a una signora in arresto cardiaco grazie alle manovre imparate durante i corsi dell’Ordine dei Medici di Roma, oltre a quelle apprese all’Universita’.

È fondamentale che i medici in caso di emergenza siano pronti e preparati nella maniera giusta, per questo l’iniziativa di oggi ha un valore aggiunto- ha concluso- e continuiamo a essere parte attiva nel tutelare la salute dei cittadini”.