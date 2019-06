Venerdì, Giornata Mondiale Donatori di Sangue –

“Sangue sicuro per tutti!” è il tema della 15° Giornata Mondiale del donatore (World Blood Donor Day) che si celebra il 14 Giugno.

Nell’ambito della manifestazione, presso la Immunoematologia e Medicina Trasfusionale IFO dalle ore 10:00 alle 13:00 si potrà donare il sangue accompagnati dai volontari ARVAS.

Nel frattempo nell’atrio principale degli Istituti saranno erogate prestazioni gratuite di: rilevazione della pressione arteriosa, esame della emoglobina e lettura del gruppo sanguigno con puntura al polpastrello.

Volontari, infermieri e clinici daranno informazioni ai cittadini sul Centro Trasfusionale IFO e sulle modalità di adesione, prenotazione per donazioni di sangue future.

La trasfusione di sangue ed emoderivati salva milioni di vite ogni anno, ma i servizi trasfusionali devono affrontare ogni giorno la sfida di mettere a disposizione una quantità sufficiente di sangue e prodotti del sangue, garantendone al tempo stesso la qualità e la sicurezza.

Ci sono, però, buone notizie su questo fronte: dopo anni di calo, sono aumentati i donatori di sangue, che nel 2018 sono stati 1.682.724, più 0,2% rispetto al 2017.

Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stato presentato il nuovo portale dedicato alle donazioni sul sito del ministero della Salute (www.donailsangue.sanita.gov.it).

Alle iniziative promosse dagli IFO per la Giornata Mondiale Donazione Sangue, partecipano la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato (ADVPS) e EmaRoma, che hanno lo scopo di incoraggiare ulteriormente le persone a donare e festeggiare e ringraziare chi già lo fa.

L’obiettivo è aumentare la raccolta di sangue da donatori volontari e non retribuiti, per garantire cure di qualità, per promuovere e attuare un uso clinico appropriato del sangue e istituire sistemi sempre più sicuri di controllo e sorveglianza sull’intera catena trasfusionale.

Gli IFO per la tipologia di pazienti che trattano hanno, infatti, particolarmente a cuore il tema della donazione, e sono sempre in prima linea per sostenere iniziative e campagne di sensibilizzazione.

Secondo il programma della giornata, alle 11.30 nel piazzale dell’ingresso si terrà una esibizione della Fanfara della Polizia di Stato, composta da circa cinquanta musicisti e diretta dal Maestro Secondino De Palma. Il concerto si conclude con l’esecuzione della marcia d’Ordinanza della Polizia di Stato e con l’Inno Nazionale “Fratelli d’Italia”.

Rita Lena