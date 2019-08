Villa Salus, la Regione approva il passaggio di proprietà. Nasce così il nuovo San Camillo

Variazione di titolarità e aggiornamento dell’accreditamento. Con l’ok della Regione, possono dirsi di fatto concluse le operazioni per la cessione del centro Stella Maris e dell’ospedale Irccs San Camillo degli Alberoni al Lido, che passeranno dalla Fondazione Opera San Camillo alla Congregazione delle Mantellate Serve di Maria.

L’IMPEGNO NEL NOME DELL’ECCELLENZA – Un cambio della guardia significativo, dopo 91 anni di attività sul territorio ed eccellenza nel campo clinico e sanitario. Tratti distintivi delle due strutture coinvolte per i quali la nuova proprietà intende non solo mettere in campo tutte le azioni necessarie per assicurare il mantenimento di tale altissima soglia, ma anzi implementare ancora di più l’impegno di tutti gli attori coinvolti e la sinergia con lo stesso servizio sanitario regionale. Un impegno concreto che risponde con positività e determinazione alle preoccupazioni in merito alla salvaguardia dell’eccellenza e al potenziamento di tale attività sul territorio, da sempre punta di diamante in fatto di ricerca e trattamento clinico sanitario.

Una lunga e complessa trattativa che tuttavia, dopo l’ok della Regione, lascia ben sperare anche in capo al rinnovo della certificazione Ircss, ossia il mantenimento della classificazione di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico anche per il prossimo biennio, che consentierà alla struttura di continuare a distinguersi un’eccellenza nel campo della Neuroriabilitazione a livello nazionale.

LA DELIBERA REGIONALE – Con l’approvazione della delibera 1137 dello scorso 30 luglio, la giunta regionale ha infatti approvato la variazione di titolarità e l’aggiornamento (nonchè conferma) dell’accreditamento, atto che di fatto segna nella sostanza il via libera al passaggio di prorpietà delle strutture. Non resta adesso che attendere solo la pubblicazione del provvedimento nel Bur (Bollettino Ufficiale Regionale), ma si tratta solo di una formalità tecnica.

CONTINUITA’ ETICA E MORALE – “Come medici ci rassicura che la nuova proprietà resti in capo a una gestione di tipo religioso – spiega la Dottoressa Maria Rosaria Stabile, Responsabile dell’Unità semplice Sclerosi Multipla del San Camillo – poichè garantisce nello svolgimento del nostro lavoro una importante continuità da un punto di vista tanto generale quanto clinico specifico”.

“Occupandoci infatti di delicate patologie neurologiche, avendo spesso a che fare con casi molto gravi di pazienti anche in stato vegetativo, lavoriamo ogni giorno mettendo in atto anche un grande impegno sul piano etico e morale – continua la Dottoressa – Presupposti, questi, che alla luce di un passaggio di proprietà che resta di tipo religioso possono dirsi garantiti nel rispetto della persona, dei valori umani e dei loro principi di integrità e unicità”.

POSTI DI LAVORO ED EQUIPARAZIONE TITOLI E SERVIZI – “Non posso che esprimere tutta la mia soddsifazione per la conclusione di questa lunga e complessa trattativa” – dichiara Donato Menichella, Segretario Nazionale dell’ANMIRS (Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri) – che sarà foriera, come anticipato e garantito dalla nuova proprietà, del mantenimento non solo dei posti di lavoro ma anche del contratto di lavoro e dell’equiparazione dei titoli e dei servizi dei medici”.