Amici della Fondazione De Gasperi: la ricostruzione dell’Italia e dell’Europa riparte dai valori degasperiani

74 anni fa, la prima assemblea costituente. La Fondazione De Gasperi celebra questo importante anniversario rilanciando la sua prima campagna di membership a supporto delle iniziative che da anni porta avanti nel segno dei valori del grande statista.

“Uomini e donne liberi al servizio del bene comune per un’Europa più unita”. E’ questo il significativo claim scelto dalla Fondazione De Gasperi per il lancio della sua prima campagna di membership. Si tratta di una iniziativa densa di significato a partire dalla quale la Fondazione, nata quasi 40 anni fa per volere della figlia di Alcide De Gasperi, Maria Romana, continua la sua attività tra eventi, iniziative, pubblicazioni, ricerche e progetti nel segno dei valori degasperiani quali libertà, giustizia sociale, democrazia rappresentativa ed Europa unita dei quali il grande statista fu appassionato interprete. Gli stessi ideali, oggi come allora più che mai attuali.

COME 74 ANNI FA, LA PRIMA ASSEMBLEA COSTITUENTE – “Il 25 giugno 1946 Alcide De Gasperi pronunciava un discorso storico in apertura dell’Assemblea Costituente, indicando la missione più alta della ricostruzione e dell’unità nazionale sulle fondamenta delle grandi tendenze universalistiche del Cristianesimo, quelle umanitarie di Giuseppe Mazzini, quelle di solidarietà del lavoro, propugnate dalle organizzazioni operaie” che innervavano la nascente Repubblica. La Fondazione De Gasperi ricorda oggi quel discorso in un frangente critico per il nostro Paese, segnato dalla prova del Covid-19 e alla ricerca delle energie morali per rialzarsi” spiega il Segretario Generale della Fondazione De Gasperi Lorenzo Malagola.

E se l’impegno della Fondazione è proprio quello di non perdere la memoria storica collettiva per trasmetterla soprattutto alle giovani generazioni attraverso iniziative culturali e didattiche, “abbiamo scelto proprio in queste settimane di lanciare una vasta campagna di membership alla Fondazione, raccogliendo in pochi giorni tantissime adesioni di nuovi amici che si riconoscono nel nostro operato e sentono propria la nostra missione” continua Malagola.

AMICI DELLA FONDAZIONE, UNA COMUNITA’ REALE PER PROGETTI CONCRETI – Aderire alla campagna è un gesto molto semplice ma ricco di significato e quanto mai decisivo per sostenere la Fondazione in tutte le sue attività. Da anni infatti l’ente si occupa di numerose iniziative su tutto il territorio nazionale come ad esempio le mostre itineranti, i programmi formativi nelle scuole, i convegni e i seminari, la scuola di formazione politica, le pubblicazioni, le ricerche e i progetti di valorizzazione dell’archivio degasperiano.

Un impegno costante, audace e continuo che culmina col riunione in una comunità reale e non solo virtuale tutte quelle persone che sentono la responsabilità di rinnovare la democrazia come fece Alcide De Gasperi e che si riconoscono nei valori della libertà, dell’Europa unita, della democrazia rappresentativa e della giustizia sociale.

4 CARD, UNA UNICA GRANDE MISSIONE – La campagna di membership della Fondazione De Gasperi non è una semplice raccolta fondi ma una vera e propria esperienza di coinvolgimento. Sono già in tanti ad avere aderito e l’impegno della Fondazione vuole continuare con determinazione in questa direzione, nel costruire giorno dopo giorno una comunità (non solo virtuale ma anche reale) aperta a tutti coloro che condividono la missione degasperiana e che vogliono supportarla nel concreto, con un gesto semplice che è anche però un contributo decisivo.

Ci sono 4 modi per diventare “Amici” della Fondazione De Gasperi e sostenerne i progetti:

Ambasciatori – contributo a partire da 1.000€, sono coloro che si sentono eredi e testimoni del pensiero di adg e si prendono un impegno importante per renderlo vivo giorno dopo giorno nel proprio territorio. Diventando “Ambasciatore” della Fondazione, si riceverà la membership card annuale, una pubblicazione autografata dalla figlia di Alcide De Gasperi, Maria Romana De Gasperi, l’invito all’evento esclusivo annuale dedicato ai grandi donatori della Fodnazione e una visita guidata all’archivio storico di Alcide De Gasperi.

Sostenitori – contributo a partire da 100€, dedicata a chi vuole incrociare la propria storia con quella della fdg con la volontà di contribuire a un rinnovamento culturale e politico dell’europa. I “Sostenitori” della fondazione riceveranno la membership card annuale, la newsletter dedicata, una pubblicazione della Fondazione a scelta e uno sconto sull’acquisto di pubblicazioni edite da Rubbettino e Itaca Edizioni.

Docenti – contributo a partire da 30€, è la card pensata per gli insegnanti di scuola secondaria e ai professori universitari che vedono nella Fondazione De Gasperi un’opportunità educativa e culturale unica. I “Docenti” sottoscrittori riceveranno la membership card annuale, la newsletter dedicata, una pubblicazione della Fondazione a scelta e uno sconto sull’acquisto di pubblicazioni edite da Rubbettino e Itaca Edizioni.