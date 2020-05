Coopael: garantiti 5mila pasti a dimicilio, moltiplicate le richieste

Roma – I servizi gestiti in questo periodo diventano un Osservatorio speciale sulla situazione socio economica e sullo stato dell’emergenza sociale a Roma.

La Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus (CoopAeL) non solo non ha fermato il suo lavoro di supporto e sostegno alle fasce deboli della popolazione attraverso la sua rete capillare di servizi, ma ha visto raddoppiare la richiesta di aiuto, nel corso dell’emergenza covid 19, a Roma.

Questo quanto emerso questa mattina ai microfoni radiofonici di Rid 96.8 in un’inchiesta rivolta a quelle realtà sociali che non si sono fermate durante il coronavirus ponendo, anzi, ancora di più attenzione alle fasce più fragili della popolazione che spesso ci dimentichiamo e invece sono molto presenti in città.

Fra le realtà sociali attive su Roma vi è sicuramente la CoopAeL che, fra Centri di accoglienza, mensa sociale e assistenza domiciliare, risponde da più di 10 anni alle esigenze delle persone che hanno difficoltà psico fisiche e/o socio economiche e che vivono nella Capitale.

Filomena Santella, Coordinatrice della Cooperativa e, nello specifico, del Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale della Persona Anziana (SAISA) in Municipio V, nonché anche Fondatrice della Cooperativa Zajedno, è stata intervistata dalla conduttrice Michela Bonafoni nel corso del programma “Attualmente Diverso”, in diretta sui 96.8 fm.

Santella, portavoce della Coop, ha illustrato i molteplici servizi garantiti da quest’ultima in questo periodo, per contrastare il covid-19 e, soprattutto, per gestire la forte emergenza socio sanitaria in corso.

“La Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus ha cercato di rispondere all’emergenza sanitaria mettendo in campo interventi essenziali per le fasce deboli della popolazione. Sappiamo che il virus ha colpito tutti, ma con un impatto diverso nella vita delle persone più fragili. Negli ultimi due mesi abbiamo visto una trasformazione della domanda sociale con concentrazione della richiesta di beni di prima necessità. La richiesta di un pasto si è amplificata a causa dell’isolamento della pandemia. Abbiamo deciso di rispondere quindi in maniera efficace a questa forte domanda.

Alcuni servizi che gestiamo sono diventati un osservatorio dello stato dell’emergenza sociale e della povertà romana. La CoopAeL gestisce un servizio di sostegno sociale e pasti a domicilio e, negli ultimi due mesi, abbiamo raddoppiato i numeri. Ad oggi garantiamo circa 5000 pasti al mese a domicilio. Con il servizio offerto dall’Emporio Sociale nel Municipio III seguiamo circa 30 famiglie con la consegna dei pacchi alimentari, e oltre 110 nel Municipio XV. Noi collaboriamo con i Servizi Sociali di diversi Municipi di Roma e le segnalazioni ci arrivano direttamente da loro. Queste famiglie ricevono pacchi contenenti cibo e beni di prima necessità. Gestiamo anche una mensa sociale comunale nel Municipio III, in zona Val Melaina, e i volontari ogni giorno preparano un box contenente il pranzo da asporto per le persone che giornalmente si presentano. Abbiamo dovuto rimodulare i servizi per rispettare le linee guida del dpcm: la mensa sociale prima veniva svolta all’interno dei locali, adesso i volontari ogni giorno preparano il box con pasto da asporto che viene consegnato fuori dalla mensa. La mensa sociale è in grado di preparare 130 pasti al giorno ma le persone iscritte al servizio ad oggi sono 300, con un raddoppio nell’ultimo mese, ma comunque cerchiamo di alternare e offrire il pasto a tutti”.

Anziani e diritto alla cura in emergenza coronavirus

La conduttrice Bonafoni, in concerto con la coordinatrice, ha ricordato che in questo periodo la categoria più colpita è quella degli anziani. Sul servizio SAISA, principalmente a loro dedicato, Santella ha specificato: “Gestiamo il servizio SAISA in diversi Municipi e questa attività ora è diventata prioritaria. Il servizio è rivolto agli anziani soli, spesso persone che presentano gravi problematiche psichiatriche. Sicuramente è molto complesso svolgere un lavoro a domicilio garantendo il distanziamento fisico. C’è stato chiesto di rimodulare garantendo il distanziamento sociale, ma seguiamo degli anziani che hanno bisogno di cura. Gli operatori sono stati davvero bravi ed è stato portato avanti il lavoro senza mai lamentarsi, ma garantendo il diritto essenziale alla cura. Il servizio consiste in un’assistenza quotidiana agli anziani partendo dalla cura dell’igiene, dal fare la spesa per loro e passando per il far reperire medicinali e metterli in contatto con i medici. Sono interventi concernenti le azioni quotidiane”.

Servizi nati in emergenza

CoopAeL ha fatto nascere anche servizi ad hoc per contrastare l’emergenza covid 19 nel corso dell’emergenza sanitaria: “Abbiamo attivato un servizio telefonico di consulenza psicologica attivo dal lunedì al venerdì. La Dott.ssa Angela Caccioppo, psicologa e psicoterapeuta, risponde alle richieste psico sociali, fornendo ascolto e supporto telefonico. Sul sito trovate i dettagli del numero che si può contattare per ricevere questo sostegno”.

Per rafforzare l’impegno Ambiente e Lavoro ha collaborato anche con la Cooperativa Zajedno per produrre uno strumento di protezione essenziale e, ovviamente, molto richiesto in questo periodo: la mascherina. Santella ha spiegato: “Con la Cooperativa abbiamo realizzato delle mascherine in stoffa, utilizzando materiali di recupero e abbiamo cercato di regalarle a tutti gli anziani assistiti a domicilio. Cercheremo, un po’ alla volta, di farne anche altre e regalarle agli altri operatori e a coloro che usufruiscono degli altri servizi. Ci faceva piacere essere d’aiuto con un semplice e piccolo gesto che è quello di mettere a disposizione delle mascherine”.

Santella, a nome della Cooperativa, ha concluso l’intervista così: “Grazie a tutti gli operatori che stanno mettendo tutta la loro professionalità in quello che fanno e che stanno svolgendo un servizio fondamentale per la comunità”.