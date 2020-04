Raccolta fondi per sede ‘Differenza Donna’

Sarà in immobile confiscato a criminalità nel quartiere Prati

Roma – ‘Ogni donna che vince la violenza cambia il mondo’. Questo e’ il motto di Differenza Donna, Ong che nasce a Roma nel 1989 e impegnata da oltre trent’anni ad aiutare concretamente le donne che subiscono violenza, “con l’obiettivo di sostenerle nell’indipendenza, consapevolezza del proprio valore e per garantire loro la sicurezza e la dignità che ogni vita merita. Dal 1989 a oggi, sono state 35.000 le donne accolte e più di 60.000 i bambini e le bambine provenienti da famiglie dove violenze e maltrattamenti facevano parte della vita quotidiana”.

Oltre a garantire aiuto e sostegno, Differenza Donna “ha sempre investito anche nella prevenzione, entrando nelle scuole per sensibilizzare gli adulti di domani e insegnare loro a costruire relazioni autentiche e positive”.

“Nonostante questo grande impegno- spiega ancora la nota- l’offerta di aiuto per le donne in uscita dalla violenza e’ ancora insufficiente, e mai come prima, in questo periodo di emergenza causata dal Covid-19, la violenza sulle donne e’ diventata un’emergenza nell’emergenza: la convivenza forzata tra le mura domestiche può trasformarsi in una trappola per tante donne che subiscono maltrattamenti. Non possiamo lasciarle sole. È necessario potenziare i servizi di ascolto e di intervento per garantire a chi e’ in difficoltà un aiuto concreto. Per questo motivo, Differenza Donna, con il supporto di Banca Etica, ha scelto di avviare il progetto ‘La Casa di Differenza Donna’, uno spazio dove accogliere le donne più vulnerabili, in particolare quelle che desiderano proteggere se stesse e i propri figli, dalla violenza domestica come anche le donne con disabilita’. Per poter rendere operativa la Casa – che aprirà all’interno di un immobile confiscato alla criminalità nel quartiere Prati, a Roma – e’ stata avviata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation”.

Contribuendo alla campagna di raccolta fondi, sara’ possibile garantire alle donne che subiscono violenza il supporto di operatrici esperte: psicologhe, educatrici, orientatrici al lavoro, avvocate specializzate. Previsti anche laboratori creativi, percorsi e spazi dedicati ai bambini, alle bambine e alle loro madri, allo scopo di aiutarle a liberarsi dalla violenza e riconquistare l’autostima e l’autodeterminazione necessarie per tornare a essere figure di riferimento per i propri figli. Prima Ong in Italia a occuparsi delle donne con disabilita’, sviluppando una divisione specializzata attiva da oltre dieci anni, Differenza Donna attiverà nella Casa uno spazio dedicato di aiuto e accoglienza, dove le donne riceveranno sostegno psicologico, assistenza legale, supporto e orientamento per un rinvio a strutture adeguate per l’ospitalità, comunicando loro nel modo più appropriato (avvalendosi anche della lingua dei segni, interpreti di lingua, metodo braille, linguaggio tattile, audio-lettori e, nel caso di disabilita’ intellettiva, di una consulente che faciliti la comunicazione). Per le donne con disabilita’, inoltre, saranno realizzati focus group di auto-mutuo aiuto per sostenerle nel far emergere le violenze subite, trovare giusta protezione ed elaborare quanto accaduto. La Casa di Differenza Donna sara’ anche la sede dell’Osservatorio Nazionale sulla Violenza contro le Donne con Disabilita’, istituito per il monitoraggio, la rilevazione e la ricerca sul fenomeno. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/la-casa-di-differenza-donna/