365 giorni agli Europei di calcio: questa sera Ponte Sant’Angelo illuminato a festa

Roma – Si avvicina sempre di piu’ l’inizio di una delle competizioni sportive piu’ importanti e seguite in assoluto: il Campionato europeo di calcio. La prossima edizione di Euro 2020 ha una valenza del tutto particolare per la Capitale: Roma sara’, infatti, la sede della partita inaugurale del Campionato. Il 12 giugno 2020 presso lo stadio Olimpico si disputera’ la gara che aprira’ le porte al nuovo torneo internazionale, ma oltre alla partita inaugurale Roma sara’ anche la sede di altre tre gare del Campionato europeo. Sara’ un’edizione unica: nell’anno del suo 60esimo anniversario, infatti, il Campionato europeo sara’ per la prima volta itinerante e si disputera’ in ben 12 citta’ europee: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo oltre alla Citta’ Eterna.

Per dare il via al conto alla rovescia del meno 365 si realizzera’, nella serata di oggi, una manifestazione di grande spessore: il ponte simbolo di Roma Host City, Ponte Sant’Angelo, costruito nel 134 dall’imperatore Adriano, vedra’ un’illuminazione dedicata alla ricorrenza del One-Year-To-Go a Uefa Euro 2020. L’illuminazione, di color acqua marina sul ponte e in bianco con la scritta ‘Uefa Euro 2020′ sugli argini sinistro e destro del fiume Tevere, si terra’ dalle 21.45 alle 00.30 della serata che segna il prosieguo del countdown, iniziato gia’ qualche mese fa con il -500 alla grande manifestazione.

“Siamo davvero contenti e orgogliosi di ospitare il prossimo anno una delle manifestazioni sportive piu’ attrattive in assoluto, i Campionati europei di calcio- spiega la sindaca di Roma, Virginia Raggi- Come Capitale d’Italia e sola citta’ al mondo ad avere un patrimonio monumentale di tale rilevanza, offriremo uno spettacolo unico per chiunque. Uniremo lo sport alla storia e alla bellezza dei nostri monumenti, connubio irripetibile per le altre citta’. L’illuminazione di ponte Sant’Angelo rientra in quest’ottica: sport, storia e cultura unite insieme per offrire alla cittadinanza e ai turisti un contorno alle partite di calcio davvero incredibile”.

Come spiega l’assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia, “lavoriamo di concerto con la Uefa da piu’ di un anno per la realizzazione di Euro 2020. Siamo concentrati per far si’ che sia un evento eccezionale non solo per la portata turistica e l’indotto per la citta’, non solo per l’importanza a livello sportivo che la manifestazione detiene, ma anche e soprattutto per dimostrare come Roma sia una citta’ unica nel suo genere. Sara’ un evento degno della Capitale d’Italia con diverse manifestazioni collaterali che daranno vita a un mese intenso per chi sara’ presente in citta’, sotto il profilo sportivo, storico, monumentale, di intrattenimento e di gioco. Concludo ringraziando il Governo per la collaborazione fattiva che sta dando per la realizzazione dell’eccezionale evento sportivo e un ringraziamento particolare alla Figc per la grande organizzazione e il prezioso supporto in questi lunghi mesi di pianificazione dell’evento e per la straordinaria illuminazione di questa sera, momento di grande prestigio per la citta’”.