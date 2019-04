3T Frascati Sporting Village (nuoto), che festa per la terza e ultima tappa del “Pavia’s Challange”

Roma – Domenica mattina c’è stato il gran finale della “Pavia’s Challenge”, manifestazione ideata dal 3T Frascati Sporting Village e dedicata ai bambini della Scuola nuoto dei tre centri che fanno parte della grande famiglia sportiva del club tuscolano (il Frascati Sporting Village, il 3T di Tor Tre Teste a Roma e il Time Out di Formello). Dopo le tappe di Formello e Frascati, tenutesi nei mesi di febbraio e marzo, la manifestazione si è conclusa nel centro di Roma dove si sono ritrovati oltre sessanta piccoli tesserati del 3T Frascati Sporting Village.

“Alla kermesse hanno partecipato giovanissimi nati tra il 2009 e il 2012 – racconta il direttore sportivo Udo Paolantoni – In questa occasione hanno gareggiato sui 25 e i 50 stile libero oltre che sulle staffette 4×25 stile e mista. Per la cronaca a vincere la kermesse è stato il “polo” di Frascati che ha anticipato quello di Formello e quello del 3T. Una bella mattinata di festa che si è conclusa poco prima di pranzo con le premiazioni per tutti i partecipanti a cui ha presenziato il presidente Massimiliano Pavia”. Il massimo dirigente del 3T Frascati Sporting Village è stato “vittima” di un piccolo scherzo preparato dai dirigenti e dai piccoli atleti, tutti muniti di una maschera che raffigurava il viso dello stesso Pavia. Il “Pavia’s Challenge”, nelle intenzioni dello staff tecnico del club tuscolano, ha avuto un obiettivo chiaro. “Abbiamo iniziato l’opera di coinvolgimento dei nostri ragazzi verso le gare ufficiali – dice Paolantoni – Non è un caso che il prossimo 28 aprile la quasi totalità dei partecipanti della manifestazione interna che si è conclusa domenica, saranno presenti al campionato “Nuota Lazio” organizzato dalla Uisp, un primo “assaggio” per un eventuale salto nel pre-agonismo”.

Chi sta facendo già sul serio sono i giovanissimi atleti del settore agonistico guidato da Maurizio Ippoliti: dopo le finali regionali degli Esordienti B, infatti, nel prossimo fine settimana ci saranno quelle degli Esordienti A e il 3T Frascati Sporting Village aspetta altre buone notizie…