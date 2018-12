3T Frascati Sporting Village (pallanuoto), un supercolpo per la serie C: ecco Valerio Spiezio

Roma – La serie C maschile del 3T Frascati Sporting Village pensa in grande. D’altronde l’allenatore e responsabile tecnico del settore pallanuoto Emanuele Tincani lo aveva accennato in una recente intervista: «Arriverà un colpo di mercato importante». E allora ecco l’ufficialità: nella prima squadra maschile del club del presidente Massimiliano Pavia giocherà Valerio Spezio, centroboa classe 1976 con una lunga carriera nelle massime categorie nazionali della pallanuoto.

Nel suo curriculum ci sono cinque anni in A1 con le calottine di Roma, Anzio (con cui realizzò 43 reti), Bogliasco, Civitavecchia e Lazio e altri anni in A2 costellati sempre da tantissimi gol (le stagioni più ispirate quelle con Racing e Vis Nova in cui segnò 46 sigilli). Spiezio ha deciso di sposare la proposta del 3T Frascati Sporting Village scendendo dalla serie A2 dove ha giocato l’anno scorso con la Roma 2007.

«Avevamo la necessità di prendere un centroboa importante, ma sinceramente non immaginavamo di poter arrivare a un giocatore di questo livello. L’idea è nata in virtù dell’amicizia che lega Spiezio con Orazio Piccinini che sarà il capitano della nostra squadra. Ovviamente aveva tante proposte da valutare e per questo siamo orgogliosi che abbia scelto il nostro club.Il gruppo aspettava il suo arrivo con trepidazione e lo ha accolto alla grande: il suo arrivo ha dato tantissimo entusiasmo a tutto l’ambiente e potrà essere uno stimolo forte anche per i nostri bambini e i ragazzi della pallanuoto che lo potranno ammirare da vicino. Assieme a lui abbiamo tesserato ufficialmente anche i due esterni Simone Della Rocca (tra l’altro figlio del presidente del Villa York, ndr) e Gabriele Faiella: a tal proposito vorrei ringraziare Udo Paolantoni e Luana Saltarelli che stanno portando avanti un gravoso lavoro di segreteria per portare a buon fine i tesseramenti di tutti i ragazzi. Nel contempo stiamo chiudendo accordi commerciali con diversi sponsor che collaboreranno con noi nel corso di questa stagione sportiva».

La serie C maschile del 3T Frascati Sporting Village sosterrà probabilmente un’amichevole con la Lazio e forse un torneo il prossimo 28 dicembre, mentre l’inizio del campionato è fissato per il 20 gennaio