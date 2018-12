3T Frascati Sporting Village (salvamento), cinque ragazzi agli Assoluti in programma a Milano

Roma – Un grande appuntamento per cinque tesserati del settore salvamento del 3T Frascati Sporting Village. La società del presidente Massimiliano Pavia, per la prima volta, avrà dei rappresentanti ai campionati italiani Assoluti di questa particolare disciplina del nuoto: il risultato è stato possibile grazie alla collaborazione nata con il gruppo di lavoro coordinato dal responsabile tecnico Franco Fanella, da quest’anno nello staff del team tuscolano.

La delegazione che si presenterà in terra meneghina sabato e domenica prossimi sarà composta da Flavio Feliciangeli (classe 2000), Cristian Bacile (2002), Alessandro Bassani (2003), Gaia Bacile (1998) e Gioia Mazzi (2004) e a guidarla sarà lo stesso Fanella che allena i ragazzi assieme all’altro tecnico Cristiano Mariani.

«Difficilmente qualcuno di loro potrà aspirare a una medaglia o all’ingresso tra i primi otto in classifica: forse qualche speranza in più ce l’ha Feliciangeli (che di recente ha partecipato ai mondiali giovanili per club in Australia, ndr), ma in ogni caso per tutti loro sarà un’esperienza importante. In particolare per Cristian Bacile e Bassani sarà la prima presenza in assoluto ai campionati italiani “dei grandi”, mentre la più giovane del gruppo, vale a dire la Mazzi, è già alla sua terza presenza e anche Feliciangeli e Gaia Bacile hanno già fatto questo tipo di competizione».

La preparazione, comunque, è filata liscia. «Non abbiamo avuto intoppi di nessun tipo – conferma Fanella – I ragazzi hanno confermato la loro buona predisposizione all’allenamento, ma d’altronde li conosco da tempo e so che hanno costruito nel tempo la giusta mentalità». Fanella parla con soddisfazione del suo primo periodo al 3T Frascati Sporting Village. «Sono felice di come stanno andando le cose, qui si può lavorare bene come ero fiducioso di fare quando è stato formalizzato l’accordo con il presidente Pavia». Campionati italiani, ma non solo: il settore salvamento del 3T Frascati Sporting Village parteciperà (in massa) ad un altro importante appuntamento dicembrino. «Saremo al trofeo nazionale “Conte” di Civitavecchia il 22 e 23 dicembre prossimi e porteremo praticamente tutto il gruppo. Lì avremo un quadro generale della situazione, ma i ragazzi si allenano bene e sono convinto che agli Assoluti estivi riusciremo a sfiorare o raggiungere il numero di dieci tesserati qualificati alla competizione».