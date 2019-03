3T Frascati Sporting Village (sincro), Esordienti A in trionfo a Frosinone nella prova a squadre

Roma – Il settore del nuoto sincro è entrato all’inizio di questa stagione nella grande offerta sportiva del 3T Frascati Sporting Village. A Frascati un gruppo di 28 atlete si allenano agli ordini dei tecnici Francesca Antonucci, Barbara Rubini e Beatrice Pignataro e sono già diverse le buone prestazioni sfoderate. L’ultima in ordine di tempo è arrivata domenica scorsa nella piscina federale di Frosinone dove si teneva la seconda tappa del campionato di serie B dell’ente promozionale Confsport, categoria Esordienti A.

La squadra formata da Chiara Genovesi, Chiara Falasca, Eleonora Licorni, Benedetta Pisaturo, Cecilia Capannolo, Martina Lucatelli, Alice De Vico e Matilde De Santis (con Chiara Pietrini riserva) ha ottenuto uno splendido primo posto dopo il terzo della prima tappa. Lo stesso gruppo, con l’aggiunta di Martina Pesa, ha ottenuto un ottimo secondo piazzamento nella prova del libero combinato. Bene anche Chiara Genovesi (seconda nel singolo e a un passo dalla vittoria), il trio Matilde De Santis, Martina Lucatelli e Chiara Pietrini (con la riserva Chiara Falasca) che si è piazzato al primo posto e anche il duo formato da Eleonora Licorni e Benedetta Pisaturo. “Siamo contente degli ultimi risultati ottenuti dalle nostre ragazze e in generale dal modo in cui stanno portando avanti gli allenamenti – racconta la Antonucci – Abbiamo atlete comprese in una fascia d’età tra gli 8 e i 17 anni: le più grandi fanno principalmente attività federale, mentre le altre più promozionale. Ci alleniamo nella piscina dello Sporting Village a Frascati tutti i martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18,40 e chiunque volesse venire a trovarci può tranquillamente farlo per conoscere la nostra disciplina e le metodologie di allenamento. Sabato 20 aprile, sabato 4 maggio e sabato 18 maggio dalle 14,30 alle 15,30, ma anche mercoledì 15 maggio dalle 17 alle 18 ci saranno degli open day in cui si potranno fare prove gratuite aperte a tutti allo Sporting Village di Frascati”.

Sono stati numerosi i buoni risultati già ottenuti nei primi mesi della stagione e la Antonucci ne ricorda alcuni. “Nella serie A Confsport degli Esordienti B, la nostra più piccola atleta Sofia Lucci ha ottenuto prima un quarto e poi un secondo posto. Nella serie B Confsport un doppio (formato da Rita Ugoletti e Aurora Benedetti, ndr) e due singole (Martina Tomassi e Sofia Silvestri, ndr) hanno speranze di entrare nella finale regionale della categoria Ragazze. Nella medesima categoria, ma nella serie A, anche Francesca Macali, Martina Borrelli e Camilla Forcinella (che gareggiano nel trio, nel doppio e nel singolo, ndr) possono staccare il pass di qualificazione. Non vanno dimenticati poi il primo posto di Elena Beatrice Mazareanu e Maria Denisa Suhan nel doppio del trofeo “Scuole sincro”, sempre organizzato dalla Confsport, ma anche la finale sfiorata da Linda Margherita Torelli nella categoria Junior che è arrivata a un passo dall’accesso alla finale del campionato nazionale Fin propaganda invernale nel singolo”.

Il settore sincro del 3T Frascati Sporting Village tornerà in vasca sabato e domenica ancora a Frosinone per la terza prova della serie A Confsport delle categorie Ragazze, Junior e Esordienti B.