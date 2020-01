2020 al via: la Roma riceve il Torino

Roma – Prima partita del nuovo anno per la squadra di Fonseca, che stasera all’Olimpico ospita il Torino di Mazzarri in quello che rappresenta il primo impegno di un tour de force niente male che vedrà la Roma affrontare, in sequenza dopo i granata, Juventus, Parma, Genoa e Lazio. I giallorossi sono arrivati alla sosta natalizia con quattro vittorie e un pareggio, mentre il Torino ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

In porta Pau Lopez, indisponibile Fazio

A difendere la porta giallorossa sarà come sempre Pau Lopez, ormai perfettamente calato nella realtà romana. In difesa mancherà Fazio, vittima di un fastidio all’adduttore della gamba destra. Assenza relativamente importante, in quanto in ogni caso la coppia centrale sarebbe stata formata da Smalling e Mancini, ormai i titolari di questa squadra.

Florenzi in vantaggio su Spinazzola

Dopo un periodo decisamente carente in quanto a minutaggio, Alessandro Florenzi nelle ultime tre partite prima della sosta, contro Wolfsberger, Spal e Fiorentina, ha ritrovato una maglia da titolare, motivo per cui il capitano giallorosso appare ancora in vantaggio su Spinazzola. A sinistra, dopo il meritato riposo natalizio, agirà ancora una volta Kolarov.

Mediana confermata

Aspettando il totale recupero di Bryan Cristante, che a breve tornerà ad allenarsi in gruppo dopo il distacco del tendine dell’adduttore patito in casa della Sampdoria, nella zona mediana del campo saranno Veretout e Diawara a dettare i tempi di gioco e a recuperare palloni. Il francese è ormai una pedina fondamentale della Roma, sia per qualità che per quantità in mezzo al campo, mentre il guineano nell’ultimo mese si è riscoperto utilissimo al gioco di Fonseca.

Ballottaggio Perotti-Mkhitaryan

Sulla trequarti, nonostante le assenze dei lungodegenti Kluivert e Pastore, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, l’allenatore portoghese può comunque vantare una certa abbondanza. A destra Zaniolo, grazie all’ottimo rendimento fin qui avuto, appare largamente in vantaggio su Under, mentre a sinistra il posto se lo giocano Perotti e Mkhitaryan, con l’argentino leggermente favorito sull’armeno, che comunque può rivelarsi utile a partita in corso. Trequartista centrale sarà Lorenzo Pellegrini, autentica macchina sforna assist fin qui in stagione.

Unica punta Dzeko

Scontato ma non troppo, il terminale offensivo sarà il bosniaco Edin Dzeko, che gode della fiducia di Fonseca grazie alle buone prestazioni fornite sia in campionato che in Europa League. Siederà ancora in panchina Kalinic, che da quando è rientrato dall’infortunio ha giocato appena un minuto contro la Spal all’Olimpico.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Qualche assenza nel Torino

Qualche problema di formazione per Walter Mazzarri, che a causa di infortuni vari sarà costretto a rinunciare ai vari Iago Falque, Lyanco, Edera e Baselli, mentre mancheranno Ansaldi e Bremer per squalifica. In porta agirà Sirigu, che davanti a sé avrà un terzetto di centrali composto da Izzo, Nkoulou e Djidji. Ancora panchina per Bonifazi. Come esterni di centrocampo dovrebbero trovare spazio Aina a destra e Laxalt a sinistra, mentre in cabina di regia i tempi di gioco saranno dettati da Rincon e Lukic. Il tandem sulla trequarti dovrebbe essere formato da Verdi e Berenguer, mentre in avanti spazio a Belotti come unica punta.

Torin (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Lukic, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti.

Andrea Trupiano