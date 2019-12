Altro giro altro Inter-Roma: le ragazze di Bavagnoli a casa di Sorbi

Roma – La nona giornata di serie A femminile si chiuderà quest’oggi col posticipo dell’ora di pranzo tra Inter e Roma. Giallorosse e nerazzurre si troveranno l’una difronte l’altra per la prima volta nella storia alle 12.30 allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno. Mai le due società avevano infatti incrociato il proprio destino, considerando l’Inter matricola di questa categoria essendo stata promossa in massima divisione alla fine dello scorso campionato cadetto. Le ragazze di Elisabetta Bavagnoli vogliono dare seguito all’ultimo successo ottenuto in casa contro il Tavagnacco. Quelle di Attilio Sorbi devono invece riscattare il KO maturato contro il Sassuolo una settimana fa.

Ritorno a casa per Bonfantini. L’attaccante giallorosso sfida il suo passato sul campo dov’è cresciuta

Grande attesa per il ritorno a Milano di Agnese Bonfantini. L’esterno è praticamente stata svezzata dal club lombardo ed è da considerarsi a tutti gli effetti la grande ex di questo scontro. Per lei una ‘partita speciale’ come ha apostrofato in una recente intervista rilasciata durante il programma Women’s Weekly, in cui ci terrà a far bene sul campo dove professionalmente è cresciuta prima di trasferirsi nella Capitale.

Non ci sarà invece ancora una volta Manuela Giugliano, alle prese con il suo infortunio e costretta a restare a casa per la seconda partita consecutiva.

Dubbio Erzen-Soffia sulla fascia destra. Al centro Pettenuzzo vuole riprendersi la scena

In difesa ballottagglio Erzen-Soffia per il ruolo di terzino destro. Quest’ultima è stata preferita alla slovena prima nella batosta contro la Juventus, poi nel 2-0 di 7 giorni fa. Al centro Swaby e Di Criscio sembrano ormai diventate la coppia di centrali titolari, ma non è da escludere possa rivedersi dal 1° Tecla Pettenuzzo. Nessun dubbio invece su capitan Bartoli, sempre titolare sull’out di sinistra e fresca di gol contro il Tavagnacco.

Bernauer al centro del centrocampo. Andressa cerca conferme nel trio in mezzo al rettangolo di gioco

Con l’assenza di Giugliano a centrocampo Vanessa Bernauer avrà ancora il compito di impostare le manovre d’attacco per le sue. La svizzera sembra avere più raggio d’azione e libertà quando manca la nazionale italiana, forse troppo simile a lei come tipologia di calciatrice. Insieme all’elvetica Andressa da una parte ed Hegerberg dall’altra. La brasiliana ha trovato il suo primo centro domenica scorsa direttamente su calcio di rigore, ma Bavagnoli e tifosi si aspettano ancora tanto dall’asso carioca.

Thomas ancora preferita a Thestrup. Serturini completa il tridente con Bonfantini

In attacco Thomas in vantaggio su Thestrup nel ruolo di prima punta. Ai fianchi della francese come detto Bonfantini da una parte e Annamaria Serturini dall’altra. Gli esterni romanisti sono a secco da diverse settimane e vorrebbero interrompere il digiuno di gol proprio a partire da questa partita.

Roma 4-3-3: Ceasar; Erzen-Swaby-Di Criscio-Bartoli; Andressa-Bernauer-Hegerberg; Bonfantini-Thomas-Serturini

Inter al 7° posto: 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 8 giornate

La squadra meneghina occupa attualmente la settima posizione in graduatoria in coabitazione con l’Empoli, l’altra squadra promossa dalla serie B, con 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima registrata contro il Sassuolo (1-0) nell’ultimo impegno disputato, decisa proprio da un’ex conoscenza romanista qual è Luisa Pugnali.

Bavagnoli: ‘L’Inter non molla mai, darà fastidio fino alla fine’

La squadra di Sorbi come detto è una delle due matricole di questa serie A. Una squadra che può vantare un mix di giovani talenti e calciatrici d’esperienza, una squadra coriacea che come ha ribadito Bavagnoli alla vigilia della gara ‘non molla mai’ e sicuramente darà fastidio alle grandi fino alla fine. A maggior ragione se poi la si affronta in casa propria, anche se paradossalmente due vittorie sulle tre ottenute sono arrivate lontano dalle mura amiche.

Tanta esperienza alternata a gioventù: l’Inter è un mix esplosivo

Attenzione particolarmente a Gloria Marinelli e la sua vena realizzativa. La classe 1998 ha già timbrato il tabellino 3 volte, tra cui il gol decisivo nella prima vittoria in serie A arrivata ad Empoli e la rete del momentaneo pareggio nel derby contro il Milan, poi terminato 3-1 per le rossonere.

Ma come detto l’Inter alterna gioventù a calciatrici più attempate, ne è esempio Stefania Tarenzi. Dieci anni in più rispetto a Marinelli, arrivata nel corso dell’ultimo calciomercato dal Chievo Valpo, con il quale ha segnato 13 reti nella passata manifestazione.

Ci sarà anche Regina Baresi, figlia dell’ex capitano dell’Inter, Giuseppe Baresi e nipote della bandiera del Milan, Franco. Un cognome pesante sulle spalle della calciatrice dell’Inter Women.

La Roma dopo Milano potrà capire un pò di più a cosa potrà ambire al termine della stagione

Una partita dunque da prendere con le molle per la Roma. Le Capitoline arrivano sì da una vittoria, ma devono ancora trovare una vera identità di squadra. Troppi gli alti bassi fin qui, passando da partite giocate sopra le righe (vedi Firenze) ad altre giocate sottotono (vedi San Gimignano). La trasferta di Milano sarà dunque un banco di prova importante ed interessante per capire quali siano le reali possibilità e i reali obiettivi di questa squadra.

Massimiliano Sciarra