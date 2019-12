Andressa-Hegerberg la decidono ai supplementari: la Roma vola ai quarti di coppa Italia

Roma – Occorrono 120 minuti alla Roma di Betty Bavagnoli per piegare il Bari e aggiudicarsi la prima uscita stagionale in coppa Italia. I gol nel primo tempo supplementare di Andressa e di Hegerberg nella ripresa regolano la Pink 2-0 in trasferta e regalano l’accesso ai quarti di finale della manifestazione.

Al 100esimo minuto spaccato Andressa ha rotto gli indugi e portato la Roma in vantaggio

Faticata più del dovuto ma alla fine portata a casa. Il lunch match di coppa nazionale disputato oggi alle 12.30 in gara unica ha visto le giallorosse conquistare il pass per il prossimo turno superando non con poche sofferenze le padrone di casa pugliesi. Non sono infatti bastati i 90 minuti consueti per far crollare il fortino barese che ha resistito fino al minuto numero 100 spaccato, momento in cui Andressa ha deciso che il tempo di scherzare fosse finito e bisognasse rompere gli equilibri di un match fin lì ingarbugliato.

Balbi migliore in campo per il Bari. Il portiere pugliese autrice di diverse parate decisive

La brasiliana era già risultata molto pericolosa nella ripresa regolare, quando un suo tiro velenoso aveva trovato sulla propria traiettoria una esaltante parata di Balbi, bravissima ad alzare sopra la traversa la traiettoria insidiosa.

Il portiere delle padrone di casa ha tenuto a galla le compagne finché ha potuto, protagonista assoluta di un Bari spesso arroccato nella propria trequarti per cercare di arginare le offensive giallorosse. Giallorosse che hanno sciupato più volte l’occasione per poter chiudere la pratica anzitempo, ma un pò di imprecisione condita dagli ottimi riflessi di Balbi hanno protratto la prestazione agli extra time.

Hergberg entra in campo e la Roma segna. Per andressa 4° gol nelle ultime 3 partite

Il cambio decisivo è forse stato quello effettuato un minuto prima del gol di Andressa. Fuori Greggi, dentro Hegerberg, ribaltamento di fronte e gol del vantaggio ospite. Una casualità? forse, ma l’ingresso dell’ex PSG ha sicuramente apportato qualità al centrocampo rivoluzionato per la sfida infrasettimanale.

Dicevamo del gol di Andressa, al 4° sigillo nelle ultime 3 gare e finalmente una delle più propositive per la Roma. Dalla carioca questo ci si aspettava quando in estate venne ufficializzato il suo acquisto dal Barcellona. Il mancino della centrocampista è di quelli pesanti, di quelli da 3 punti, anzi di quelli da qualificazione.

Piccola curiosità: per la Roma prima volta nella storia ai tempi supplementari

La Roma in 120 minuti non ha mai patito le sortite baresi, ad onor di cronaca mai realmente pericolose dalle parti di Ceasar. L’apprensione principale era sorta a causa delle difficoltà di rompere il ghiaccio, fondamentale in queste partite in cui l’avversario di caratura inferiore fa di tutto per chiudersi ermeticamente e complicare la vita delle sue sfidanti.

Le giallorosse avrebbero volentieri fatto a meno della loro prima avventura nella storia ai tempi supplementari, considerando già la sfida di sabato prossimo contro l’Orobica al Tre Fontane in campionato, ma la squadra di Caricola è stata astuta a prolungare l’incontro.

Hegerberg gol della sicurezza. Appuntamento ora per sabato contro l’Orobica in campionato

Il gol della sicurezza è infine realizzato da Andrine Hegerberg. La norvegese ha chiuso i giochi al 117esimo quando ha girato in fondo al sacco un pallone proveniente dalla destra messo al centro da Erzen. Per lei 2° centro con la casacca romanista dopo quello apposto contro la Fiorentina (0-2), entrambi segnati lontano dalle mura amiche.

Al triplice fischio finale può far festa la squadra di Bavagnoli, brava a non innervosirsi dinanzi un valido concorrente in grado di imbrigliare a lunghi tratti le trame di gioco ospiti.

Ora si potrà iniziare a pensare immediatamente al prossimo impegno, fissato come detto sabato in casa contro quell’Orobica Bergamo battuta l’anno scorso proprio nel medesimo turno di coppa Italia. Appuntamento al Tre Fontane alle ore 14.30

Massimiliano Sciarra