AS Roma e Peroni ancora insieme: rinnovata la partnership

Roma – Continua la partnership tra Peroni e AS Roma dopo accordo siglato nel 2017. Lo storico marchio italiano rinsalda e scende in campo in qualità di Birra Ufficiale del Club e del suo Fan Village.

Dalla prossima gara di Serie A TIM del 24 novembre 2019 tra Roma e Brescia, Peroni sarà presente all’interno della Magica Land – il villaggio innovativo, interattivo e multisensoriale dedicato a tutti i tifosi giallorossi – con il suo chiosco food & beverage e le tante attività di intrattenimento, in perfetto stile “Terzo Tempo Peroni”.

L’appuntamento è per tutti i tifosi romanisti, dalle ore 13:00, presso il parco del Foro Italico, per condividere una birra Peroni in compagnia! Confermata anche la presenza di Peroni all’interno delle aree Hospitality dello stadio Olimpico dove sarà possibile degustare le tante varietà di birra proposte dallo storico marchio e le ultime nate: Peroni 3.5, la birra leggera con il gusto autentico Peroni, e con meno alcool & meno calorie e Peroni Cruda, la lager non pastorizzata dal gusto fresco, genuino e autentico, come la vita.