AS Roma femminile: altra partita da tripla, a Firenze torna capitan Bartoli

Roma – Seconda giornata di campionato e secondo posticipo delle domenica alle 12.30 per le ragazze dell’AS Roma femminile, impegnate domani all’ora di pranzo sul difficilissimo campo della Fiorentina. L’avvio ad handicap delle giallorosse obbliga le calciatrici di Betty Bavagnoli a strappare un risultato positivo allo stadio comunale Gino Bozzi del capoluogo toscano, ma l’avversario di turno è probabilmente ancora più importante rispetto al Milan incontrato all’esordio. C’è da cancellare lo 0-3 fatto registrare una settimana fa, che ha ripiombato pesantemente con i piedi per terra le Capitoline e ci ha detto che per colmare il gap con il terzetto di testa della passata stagione di lavoro da fare ce ne sarà tanto.

Fondamentale il rientro in gruppo di capitan Bartoli, assente per squalifica domenica passata e nuovamente abile e arruolata. Per lei Firenze non sarà mai una partita come le altre, considerando che lì si laureò campione d’Italia per la seconda volta in carriera durante la stagione 2016/2017. Si può dire abbia lasciato un pezzo di cuore all’ombra degli Uffizi in 2 anni di onorato servizio, prima di far rientro nella sua Roma e diventare capitano della neo costituita società di Trigoria.

Sulla corsia opposta invece sarà ballottaggio tra Erzen e Soffia, entrambe in campo contro il Milan considerando l’assenza proprio di Bartoli. Al centro nessun dubbio su Di Criscio e Swaby, ma dovranno farsi perdonare alcuni erroracci commessi qualche giorno addietro.

Sarà ancora ballottaggio poi a centrocampo, dove Greggi e Bernauer si contendono una maglia da titolare al fianco di Giugliano e Hegerberg

In attacco Bonfantini comincerà dal fischio iniziale e Serturini favorita su Thomas, mentre Thestrup sarà nuovamente il punto di riferimento al centro.

La Fiorentina del tecnico Antonio Cincotta lo scorso anno ha sfiorato il double campionato – coppa Italia, arrendendosi ambedue le volte alla Juventus. Soprattutto in campionato contese punto a punto fino all’ultima giornata lo scudetto alle bianconere, perso solamente per una lunghezza. In coppa Italia, invece, andò a Parma a disputare la finalissima (poi persa) proprio estromettendo la Roma nel doppio confronto andata/ritorno in semifinale.

L’avvio della stagione corrente ha visto prima la sonora sconfitta in Champions League, dove l’Arsenal ha maramaldeggiato 0-4 in trasferta e ha reso se non del tutto vano, quasi, il ritorno a Londra. Poi però è arrivato anche l’importante successo nel derby, vinto 2-4 sul campo della Florentia con annessi primi 3 punti del campionato.

Quello di domani sarà il 5° incontro tra le due compagini. Per adesso il computo totale registra 2 pareggi, entrambi arrivati a Roma e due successi viola, registrati proprio al Bozzi di Firenze. Per invertire il trand in trasferta e centrare il primo successo contro le gigliate servirà una partita sopra le righe, ma sarebbe quantomeno importante non tornare a casa con un’altra sconfitta sul groppone.

Massimiliano Sciarra