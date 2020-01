Avvio schock e polveri bagnate, Roma-Juve finisce 1-2

Roma – Una settimana dopo la sconfitta interna con il Torino, all’Olimpico la Roma riceve la Juventus campione d’Italia. Ai giallorossi servono i tre punti per riscattarsi e riprendere la marcia Champions, i bianconeri cercano la vittoria per staccare l’Inter e diventare campioni d’inverno. Fonseca schiera la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina prima di Natale e che si è arresa ai granata sette giorni fa, Sarri rinuncia a Higuain.

Partenza schock: in goal Demiral e Ronaldo

Primi 120 secondi arrembanti della Roma alla ricerca dello spunto giusto, ma al primo affondo gli ospiti vanno avanti: punizione dalla trequarti battuta da Dybala, liscio aereo di Smalling e tap-in di stinco di un fortunato Demiral. Passano sette minuti e Veretout combina la frittata facendosi prima anticipare da Dybala e poi atterrando lo stesso argentino all’interno dell’area. Guida fischia calcio di rigore che Ronaldo realizza.

Pellegrini vede il tiro ribattuto

Al 19′ la Roma ha una grande occasione per provare a riaprire subito la partita: il cross di Florenzi dalla destra viene smanacciato da Szczesny, con il pallone che vaga al limite dell’area piccola facile preda del mancino di Pellegrini. La conclusione del numero sette giallorosso viene però respinta quasi sulla linea da Rabiot a Szczesny ormai battuto.

Brutti infortuni per Demiral e Zaniolo

Un minuto prima dell’occasione di Pellegrini, l’autore del vantaggio bianconero Demiral, nel tentativo di colpire un pallone di testa in zona d’attacco, cade male sulla gamba sinistra, con il ginocchio che cede sotto il peso del corpo. Quasi immediato il cambio per il difensore turco, sostituito da De Ligt. Alla mezzora infortunio anche in casa Roma, con Zaniolo che dopo essersi fatto quaranta metri palla al piede viene steso da Rabiot e rimane a terra. E’ necessaria la barella, con il giocatore che esce dal campo in lacrime per raggiungere Villa Stuart, dove gli esami evidenziano la rottura del crociato.

Dzeko prende il palo, Perotti accorcia su rigore

La Roma in attacco fatica a creare occasioni e si vede. Al 65′ occasione colossale con Dzeko che, su cross di Florenzi, colpisce il palo alla destra di Szczesny. Sul proseguimento dell’azione Alex Sandro tocca il pallone con la mano all’interno dell’area, infrazione punita con un calcio di rigore assegnato dopo consulto del Var. Dal dischetto Perotti spiazza il portiere avversario e riapre l’incontro.

Roma sbilanciata in avanti, Juve sprecona

Negli ultimi quindici minuti la Roma prova il tutto per tutto, lasciando ampi spazi in contropiede agli ospiti. In rapida successione si vede un colpo di testa di Ronaldo a fil di palo, un colpo di testa di Kolarov agevolmente parato da Szczesny e una rete annullata a Higuain per fuorigioco millimetrico.

Pellegrini spreca all’ultimo

In pieno recupero altra occasione sprecata: filtrante di Cristante per Dzeko, con il bosniaco che viene murato da De Ligt, e pallone che rimane nella disponibilità di Pellegrini, il cui sinistro termina abbondantemente alto sopra la traversa della porta bianconera.

All’Olimpico vince la Juventus

Prestazione non brillante della squadra di Fonseca, che paga soprattutto il pessimo inizio di partita. Difesa disattenta e attacco dalle polveri bagnate portano i giallorossi a dover rincorrere per tutta la partita senza mai dare l’impressione di poterla recuperare. Prossimo impegno giovedì sera in casa del Parma per l’ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca, partita fondamentale per riscattarsi dopo un brutto avvio di 2020 e per fare strada nel trofeo nazionale.

