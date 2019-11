Borussia e Parma: prima della sosta la Roma può volare

La Roma di Paulo Fonseca ha una grande occasione. Insperata e forse inspiegabile. Se soltanto qualche settimana fa qualcuno avesse previsto il terzo posto solitario in classifica e la contemporanea possibilità di chiudere virtualmente il discorso qualificazione europea, nel migliore dei casi sarebbe stato etichettato come visionario. Eppure ad oggi è realtà.

E non solo. Infatti due eventuali vittorie contro Borussia Moenchengladbach e Parma consentirebbero ai giallorossi da un lato di ipotecare il passaggio del turno in Europa League, dall’altro di confermare il terzo posto in campionato e forse addirittura rafforzarlo. Il tutto alla vigilia della sosta per le nazionali, dopo la quale verranno certificati, fato permettendo, il recupero di Mkhitaryan e Pellegrini.

Nel frattempo sono già abili e arruolati Perotti e Under, con Diawara convocabile sicuramente per la trasferta emiliana e forse anche per quella tedesca. Quindi, incredibile a dirsi, il tecnico portoghese in questi due match avrà la possibilità di un mini turnover. Nulla di trascendentale, ma comunque l’opportunità di far rifiatare calciatori che in questo travagliato periodo hanno ‘tirato la carretta’ senza un attimo di riposo può essere davvero importante.

A dir la verità questa ipotesi riguarda il reparto offensivo e il maggiore indiziato è sicuramente Javier Pastore. L’argentino infatti ha giocato tutte le ultime partite e, nonostante le ottime prestazioni fornite, il rischio è che possa risentire di questo improvviso aumento di minutaggio. D’altronde è comprensibile voler preservare un calciatore che se dovesse continuare con questo trend di crescita diventerebbe la vera arma in più di questa Roma.

Insomma, la squadra di Fonseca è chiamata ad un importantissimo doppio impegno che, se superato, sarebbe il trampolino di lancio per una stagione che sembra essersi di colpo ‘girata’. E chissà che alla resa dei conti estivi ci ricorderemo della trasferta di Udine come della ‘svolta’, espulsioni incluse…

Andrea Felici