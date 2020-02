Figuraccia Roma: il Sassuolo ne fa 4, espulso Pellegrini

Roma – Una Roma rimasta a Trigoria esce sconfitta per 4-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo dopo aver disputato la peggior partita della stagione. La squadra di De Zerbi restituisce lo stesso parziale di un girone fa con le stesse modalità, o quasi. La sua squadra regola i giallorossi già dopo 26 minuti, segnando 3 gol e demarcando lacune gigantesche tra la difesa romanista. In gol due volte Caputo e poi Duricic prima dell’intervallo. Nella ripresa a nulla vale il 100esimo centro in maglia Roma di Edin Dzeko e il calcio di rigore illusorio a nome Veretout, perché Boga inventa il tiro della domenica e chiude i giochi. Espulso Pellegrini, salterà il Bologna.

Primo tempo shock per gli uomini di Fonseca, annichiliti in meno di mezz’ora da un Sassuolo in forma smagliante. Sull’azione dell’1-0 Ciccio Caputo manda al bar Mancini e fredda Pau Lopez sul palo più lontano. L’attaccante non è però pago e 9 minuti dopo raddoppia al termine di un contropiede da manuale del calcio. L’uno-due spezza le gambe agli ospiti, ormai in totale balia degli avversari che non tendono ad allentare la pressione. Il tris è un’altra dormita di una difesa da incubo, irriconoscibile nella notte emiliana. Per Duricic è un gioco da ragazzi depositare in fondo al sacco a tu per tu col portiere spagnolo e tenuto in gioco da una linea in evidente disorientamento.

Nella ripresa giallorossi alla disperata ricerca di un sussulto che possa riaccendere gli entusiasmi e far scoccare una scintilla d’orgoglio. Il 100esimo sigillo di Edin Dzeko, per la prima volta in veste di capitano, ridestano gli animi di giocatori e tifosi. Il bosniaco schiaccia di testa il pallone del 3-1 e ridà un barlume di speranza. La rimonta difficile diventa impossibile quando al 69′ un severo Pairetto decide di buttare fuori Pellegrini per doppia ammonizione. Con l’uomo in meno tuttavia le distanze si accorciano ulteriormente: cross di Bruno Peres stoppato di braccio e calcio di rigore. Dal dischetto Veretout non lascia scampo a Consigli, ma non c’è tempo per battere dal cerchio di centrocampo che arriva il gol di Boga. Il francese naturalizzato ivoriano trova il jolly andando a togliere le ragnatele da sotto l’incrocio, ponendo la parola fine ad un match incredibile in positivio per il Sassuolo, in negativo per la Roma.

Ci sarà da riflettere molto per Fonseca e i suoi ragazzi, usciti feriti nell’animo dopo una sonora sconfitta contro una squadra di caratura nettamente inferiore ma nettamente superiore nel gioco. Per il 4° posto più che dal risultato di Atalanta-Genoa, in programma domani, dipenderà molto anche cosa la squadra si è messa in testa, perché con questo atteggiamento sarà difficile tenere il passo della Dea. Prossimo appuntamento venerdì allo stadio Olimpico contro il Bologna.

Massimiliano Sciarra