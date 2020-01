Incornati dal Gallo: Belotti fa felice il Torino

Roma – Comincia col piede sbagliato l’avventura della Roma nel 2020. La prima partita dell’anno alla ripresa del campionato termina 0-2 a favore del Torino e una sconfitta che dovrà far riflettere molto allenatore e giocatori. Perché la Roma attacca, costruisce, crea azioni da gol ma fa una fatica incommensurabile a trovare lo specchio della porta. Il Toro invece fa quello che avrebbe dovuto fare la squadra di casa, essere cinica sottomisura sfruttando le occasioni collezionate. Alla fine a fare felice la formazione di Mazzarri è il gallo Belotti, che canta due volte e regala 3 punti preziosi ai granata.

Nel primo tempo i giallorossi vanno più volte vicino al vantaggio, ma è super Sirigu ad impedire alla banda Fonseca di rompere il ghiaccio e trovare la via del gol. L’estremo difensore torinista fa capire dopo 180 secondi che razza di serata sarà per i capitolini andando a smanacciare in maniera decisiva un tiro di Zaniolo reso velenoso da una deviazione.

Dall’altra parte invece Belotti fa le prove generali col bersaglio grosso, battendo Pau Lopez ma centrando un clamoroso palo interno a negargli la gioia del gol. Gioia del gol che tuttavia può urlare all’interno del 1° e unico minuto di recupero del primo tempo: ingenuità di Florenzi in disimpegno e gran botta del centravanti della nazionale italiana sotto la traversa. Niente da fare per il portiere spagnolo e Torino all’intervallo in vantaggio.

Nella ripresa i giallorossi vogliono ad ogni costo ribaltare le sorti di un match in salita, ma è ancora Belotti a dimostrare di essere in giornata di grazia quando obbliga Pau Lopez a deviare il cuoio sopra la traversa e poi in calcio d’angolo. Gli uomini di Fonseca ci provano in ogni modo, ma Sirigu non ne vuole sapere di raccoglire palloni alle sue spalle rendendo vana ogni velleità di Dzeko e compagni, oggi troppo poco reattivi al momento di battere a rete.

Come previsto la Roma si sbilancia provando il tutto per tutto. Entrano in campo Mkhitaryn, Kalinic e Under ma la sostanza non cambia, anzi sono gli ospiti a trovare il raddoppio. Di Bello, autore di una gestione di gara alquanto discutibile, assegna un calcio di rigore per fallo di mano di Smalling grazie all’ausilio del Var. Dal dischetto è freddo Belotti a spiazzare Pau Lopez ed alzare la cresta per la seconda volta personale.

Al triplice fischio finale ad esultare sono i pochi tifosi presenti nello spicchio di stadio che divide la curva Nord dalla tribuna Monte Mario, forse anche loro increduli del successo ottenuto lontano dalle mura amiche.

La Roma dovrà fare ‘mea culpa’ per aver sciupato una ghiotta occasione per rimanere in scia del terzetto di testa e continuare a tenere a debita distanza le inseguitrici, ma l’imperativo sarà reagire immediatamente dimenticando una serata nata storta e finita peggio.

Massimiliano Sciarra