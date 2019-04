La Roma batte tre colpi Champions

La Roma fa un sol boccone del Cagliari di Maran e recapita a tutte le aspiranti ad un posto Champions un messaggio forte, chiaro, deciso, al limite del minaccioso: chiunque voglia ambire al quarto posto troverà nei giallorossi di mister Ranieri un avversario ‘tosto’.

Certo, l’impegno contro i sardi non era di quelli da far tremare i polsi ma prima del match dell’Olimpico gli ospiti nelle ultime tre partite avevano fatto gli stessi punti dei padroni di casa, nelle ultime cinque addirittura due in più. Magari sul piano delle motivazioni le differenze potevano (e sono state) decisamente diverse. Anche se questo discorso non può essere valido per Cragno, Barella e Luca Pellegrini, che avevano tutti i vantaggi a mettersi in mostra proprio contro la Roma.

Resta però il fatto che vincere in scioltezza come hanno fatto i ragazzi di Ranieri non è mai facile in Italia, figurarsi per una squadra che fino all’arrivo del tecnico di Testaccio era praticamente allo sbando più totale. Gli stessi giocatori che fino a marzo non hanno mai dato la sensazione di essere un vero e proprio collettivo ora giocano da squadra, si muovono da squadra e pensano da squadra.

La gara contro i rossoblu è durata meno di otto minuti, il tempo per Fazio e Pastore di mettere a segno i gol che di fatto hanno chiuso la partita ancor prima che iniziasse. Già, Javier Pastore. Nelle sue parole in tv nell’immediato post gara c’è tutta la stagione romanista. Il motivo dei primi disarmanti sette mesi e quello della rinascita giallorossa.

La prestazione dell’argentino è sicuramente la nota più lieta di una serata già ampiamente positiva. Se ‘El Flaco’ tornasse a giocare sui suoi livelli (mai visti nella Capitale), in questo finale di stagione la Roma avrebbe una straordinaria arma in più, probabilmente quella decisiva.

Ora però è vietato abbassare la guardia. Le ultime quattro partite vanno affrontate con l’acceleratore a tavoletta. Per rimettere le cose al posto giusto. Perché una rosa come quella della Roma fuori dalle prime quattro della classifica griderebbe davvero vendetta. E che stia ancora lottando per un posto Champions nonostante abbia gettato alle ortiche i primi sette mesi ne è forse la più lampante dimostrazione.

Andrea Felici